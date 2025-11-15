Evita fraudes: Fonacot no dará créditos extraordinarios por el Buen Fin 2025

Aclara que no ofrece ese tipo de préstamos y el financiamiento es seguro, con tasas bajas y pago vía nómina

En el marco del Buen Fin 2025, diversas publicaciones en redes sociales difundieron información sobre supuestos créditos extraordinarios que Fonacot otorgaría exclusivamente para esta temporada de ofertas. Sin embargo, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores aclaró que no se implementará ningún producto especial ni promociones adicionales.

De acuerdo con el instituto, los trabajadores únicamente podrán acceder a los créditos ordinarios, los cuales mantienen una de las tasas de interés más bajas del mercado y se depositan directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

Fonacot recordó que cualquier información distinta debe ser considerada como potencial fraude, especialmente en fechas de alta actividad comercial donde aumentan las estafas digitales y telefónicas.

El organismo también insistió en que toda solicitud debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, ya sea en sucursal o mediante sistema de citas, y nunca por enlaces externos, intermediarios o gestores no autorizados.

Durante el Buen Fin 2025, Fonacot confirmó que solo están disponibles los créditos ordinarios, con sus tasas habituales y depósito directo a la cuenta del trabajador

Requisitos oficiales para tramitar un crédito Fonacot

Para evitar confusiones y proteger a los trabajadores de posibles engaños, Fonacot reiteró los requisitos formales que cualquier persona debe cumplir para solicitar un crédito. Entre ellos se encuentran:

Trabajar en un Centro de Trabajo afiliado al Fonacot .

Ser mayor de 18 años.

Tener al menos 6 meses de antigüedad en el empleo actual (o continuidad entre centros de trabajo con máximo 5 días de separación).

Contar con número de celular para validación.

Presentar dos referencias personales con número telefónico.

Proporcionar un correo electrónico personal activo.

Percibir ingresos desde un salario mínimo de la zona centro.

Documentación requerida

El día del trámite es indispensable presentar documentación original, impresa y legible:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Estado de cuenta con CLABE interbancaria (no mayor a 3 meses).

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial, internet, gas, estados de cuenta bancarios o comerciales, entre otros).

Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos, dentro de las fechas permitidas según el tipo de pago.

El instituto recordó que si el solicitante ya cuenta con un crédito previo y tiene generado su NIP de seguridad, deberá presentarlo para cualquier trámite adicional. En algunos casos podrían solicitar documentos adicionales, como constancias de antigüedad o percepciones, claves de deducciones o semanas cotizadas en el IMSS.

Cómo solicitar un crédito de forma segura

El proceso para obtener un crédito Fonacot inicia con el prerregistro en línea y la programación de una cita en la sucursal más cercana. El trámite se realiza únicamente de manera presencial, con la documentación requerida, y el depósito se efectúa vía transferencia bancaria.

Una vez aprobado, el trabajador recibe el monto en un plazo máximo de 48 horas y puede utilizarlo para adquirir bienes y servicios en cualquier establecimiento, sin necesidad de intermediarios ni gestores.

Fonacot reiteró su llamado a la población trabajadora: no existen créditos extraordinarios ni promociones especiales por el Buen Fin 2025. La institución pidió mantenerse informados exclusivamente a través de sus plataformas oficiales para evitar caer en fraudes durante la temporada más intensa de compras del año.