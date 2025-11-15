Cómo preparar el té de fresas con jengibre que desinflama y aporta poderosos antioxidantes

En una de las bebidas naturales más recomendadas para mejorar la digestión con una preparación sencilla

En los últimos años, la búsqueda de remedios caseros con efectos antiinflamatorios y antioxidantes ha aumentado, impulsada por personas que desean mejorar su digestión, fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.

Por ello, especialistas en nutrición destacan los beneficios de combinar fresas y jengibre en una sola infusión, tras el creciente interés por alternativas naturales que ayuden a reducir la inflamación y mejorar el bienestar general.

Ambos ingredientes son reconocidos por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos que promueven la salud digestiva, metabólica e inmunológica.

Para prepararlo, basta con hervir 300 ml de agua y agregar cuatro fresas picadas, junto con un sobre de jengibre en polvo o unos 2 centímetros de jengibre fresco. Tras unos minutos de reposo, la bebida está lista para consumirse. Se recomienda tomarla después del desayuno o de la comida para aprovechar mejor sus efectos antiinflamatorios.

El interés por remedios naturales ha crecido en los últimos años, y especialistas en nutrición recomiendan la infusión de fresas con jengibre por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y su capacidad para fortalecer la digestión y el sistema inmunológico

Beneficios principales del té de fresas con jengibre

1. Reduce la inflamación

El jengibre contiene gingerol, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que ayuda a aliviar molestias intestinales, inflamación abdominal y dolores articulares. Las fresas, por su parte, aportan quercetina y antocianinas, antioxidantes que combaten procesos inflamatorios internos.

2. Mejora la digestión

Esta combinación favorece la digestión al estimular la actividad gástrica y disminuir la sensación de pesadez. Beberlo después de las comidas contribuye a un tránsito intestinal más eficiente.

3. Aporta poderosos antioxidantes

Las fresas son una de las frutas con mayor concentración de vitamina C, mientras que el jengibre ayuda a combatir el daño celular ocasionado por los radicales libres. Juntos, fortalecen el sistema inmunológico y protegen al organismo del envejecimiento celular.

4. Ayuda a desinflamar el abdomen

Gracias a su efecto antiinflamatorio y digestivo, es una bebida ideal para disminuir la retención de líquidos y la inflamación abdominal ocasionada por estrés, exceso de sodio o mala digestión.

El interés por remedios naturales ha crecido en los últimos años, y especialistas en nutrición recomiendan la infusión de fresas con jengibre por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y su capacidad para fortalecer la digestión y el sistema inmunológico

Cómo integrar esta infusión a tu rutina diaria

Los especialistas recomiendan consumir este té una vez al día, preferentemente después del desayuno o de la comida. Su sabor suave y ligeramente picante lo convierte en una opción refrescante y saludable que puede acompañarse de una alimentación balanceada para potenciar sus beneficios.

Esta infusión no solo destaca por su efectividad, sino también por su facilidad de preparación y accesibilidad, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan mejorar su salud sin recurrir a productos procesados o costosos.