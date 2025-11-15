México

Cómo preparar el té de fresas con jengibre que desinflama y aporta poderosos antioxidantes

En una de las bebidas naturales más recomendadas para mejorar la digestión con una preparación sencilla

Guardar
En una de las bebidas
En una de las bebidas naturales más recomendadas para mejorar la digestión con una preparación sencilla

En los últimos años, la búsqueda de remedios caseros con efectos antiinflamatorios y antioxidantes ha aumentado, impulsada por personas que desean mejorar su digestión, fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.

Por ello, especialistas en nutrición destacan los beneficios de combinar fresas y jengibre en una sola infusión, tras el creciente interés por alternativas naturales que ayuden a reducir la inflamación y mejorar el bienestar general.

Ambos ingredientes son reconocidos por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos que promueven la salud digestiva, metabólica e inmunológica.

Para prepararlo, basta con hervir 300 ml de agua y agregar cuatro fresas picadas, junto con un sobre de jengibre en polvo o unos 2 centímetros de jengibre fresco. Tras unos minutos de reposo, la bebida está lista para consumirse. Se recomienda tomarla después del desayuno o de la comida para aprovechar mejor sus efectos antiinflamatorios.

El interés por remedios naturales
El interés por remedios naturales ha crecido en los últimos años, y especialistas en nutrición recomiendan la infusión de fresas con jengibre por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y su capacidad para fortalecer la digestión y el sistema inmunológico

Beneficios principales del té de fresas con jengibre

1. Reduce la inflamación

El jengibre contiene gingerol, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que ayuda a aliviar molestias intestinales, inflamación abdominal y dolores articulares. Las fresas, por su parte, aportan quercetina y antocianinas, antioxidantes que combaten procesos inflamatorios internos.

2. Mejora la digestión

Esta combinación favorece la digestión al estimular la actividad gástrica y disminuir la sensación de pesadez. Beberlo después de las comidas contribuye a un tránsito intestinal más eficiente.

3. Aporta poderosos antioxidantes

Las fresas son una de las frutas con mayor concentración de vitamina C, mientras que el jengibre ayuda a combatir el daño celular ocasionado por los radicales libres. Juntos, fortalecen el sistema inmunológico y protegen al organismo del envejecimiento celular.

4. Ayuda a desinflamar el abdomen

Gracias a su efecto antiinflamatorio y digestivo, es una bebida ideal para disminuir la retención de líquidos y la inflamación abdominal ocasionada por estrés, exceso de sodio o mala digestión.

El interés por remedios naturales
El interés por remedios naturales ha crecido en los últimos años, y especialistas en nutrición recomiendan la infusión de fresas con jengibre por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y su capacidad para fortalecer la digestión y el sistema inmunológico

Cómo integrar esta infusión a tu rutina diaria

Los especialistas recomiendan consumir este té una vez al día, preferentemente después del desayuno o de la comida. Su sabor suave y ligeramente picante lo convierte en una opción refrescante y saludable que puede acompañarse de una alimentación balanceada para potenciar sus beneficios.

Esta infusión no solo destaca por su efectividad, sino también por su facilidad de preparación y accesibilidad, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan mejorar su salud sin recurrir a productos procesados o costosos.

Temas Relacionados

fresasjengibreremedio caseroefectos antiinflamatoriosfortalecer sistema inmunológicomexico-noticias

Más Noticias

Manifestación de la Gen Z en la CDMX l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

Manifestación de la Gen Z

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Cómo preparar galletas de ajedrez, una combinación de chocolate y vainilla perfecta para el desayuno

Un postre crujiente lleno de sabor que contiene ingredientes que aportan vitaminas A y D que fortalecen la salud ósea y el sistema inmunológico

Cómo preparar galletas de ajedrez,

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

Los conductores de Ventaneando criticaron al actor e hicieron un llamado para que la producción del reality no permita la salida de Mayer Mori

Pati Chapoy llama metiche a

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El famoso detalló si su amistad con la famosa estaría comprometida

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Kiko”, presunto líder

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El día que Guillermo del Toro retó a Alfonso Cuarón a dirigir la mejor película de Harry Potter: “Eres un arrogante”

“Lo bueno es que es con la misma”: así bromeó Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Penta Zero Miedo vuelve a

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre