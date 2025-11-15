México

Cómo hacer mermelada de guayaba, ideal para acompañar cualquier postre

Preparar este dulce casero permite aprovechar la fruta de temporada y personalizar el dulzor

Guardar
Mermelada de guayaba. Foto: (Gemini
Mermelada de guayaba. Foto: (Gemini IA)

La guayaba es una de las frutas más representativas de México y América Latina, apreciada por su aroma intenso, su sabor dulce y su alto contenido de vitamina C.

Además de consumirse fresca o en jugos, una de las preparaciones más populares y versátiles es la mermelada de guayaba, un producto casero que puede disfrutarse en panes, postres, desayunos o como base para diferentes recetas.

Su elaboración es sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan aprovechar la fruta de temporada.

La preparación de la mermelada de guayaba destaca por su sabor profundo y su textura espesa, características que provienen de la pulpa natural de la fruta y de su elevada cantidad de pectina. Esta propiedad permite lograr una consistencia firme sin necesidad de añadir espesantes artificiales.

Esta preparación es ideal para
Esta preparación es ideal para acompañar panes, pasteles y otros postres. Foto: (Gemini IA)

Ingredientes

Para preparar aproximadamente un kilo de mermelada casera, se necesitan:

  • 1 kg de guayabas maduras
  • 2 tazas de azúcar
  • 1 taza de agua
  • El jugo de un limón
  • Opcional: una raja de canela o una cucharadita de vainilla para aromatizar

El azúcar puede ajustarse según el nivel de dulzor deseado. Tradicionalmente, la mermelada se hace con proporciones iguales de fruta y azúcar, aunque muchas recetas modernas reducen la cantidad sin afectar la textura final.

Proceso de preparación

El primer paso consiste en lavar y desinfectar adecuadamente las guayabas, ya que la cáscara también se utiliza en la preparación. Posteriormente, deben partirse por la mitad o en cuartos, retirando solo las puntas y verificando que no haya partes maltratadas. La fruta no necesita pelarse, pues la piel aporta sabor y ayuda a espesar.

Las guayabas cortadas se colocan en una olla con el agua y se cocinan a fuego medio hasta que se ablanden, lo cual tarda alrededor de 15 a 20 minutos. Una vez suaves, se recomienda licuar la mezcla o procesarla con un machacador hasta obtener una pulpa homogénea. Para una textura más fina, puede pasarse por un colador, aunque muchas recetas conservan las semillas para un sabor más artesanal.

La pulpa se regresa a la olla y se agrega el azúcar junto con el jugo de limón, este último funciona como conservador natural y realza el sabor. La mezcla se cocina nuevamente a fuego medio-bajo, removiendo constantemente para evitar que se queme o se adhiera al fondo. Este proceso puede prolongarse entre 25 y 40 minutos, dependiendo de la consistencia deseada.

El punto ideal de la mermelada se alcanza cuando adquiere un color más profundo y una textura espesa. Para aromatizar, puede añadirse canela o vainilla unos minutos antes de retirar del fuego.

Un postre que se inspira
Un postre que se inspira en el delicioso sabor de la guayaba. Foto: (Gemini IA)

Envasado y conservación

Para garantizar su duración, la mermelada debe colocarse aún caliente en frascos de vidrio esterilizados, cerrados de forma hermética.

Si se consumirá pronto, basta con refrigerarla; sin embargo, para conservarla por semanas o meses, se recomienda sellar al vacío mediante baño María durante 10 a 15 minutos.

La mermelada de guayaba es una opción deliciosa y natural para acompañar panes, quesos, yogurt o repostería. Prepararla en casa permite aprovechar esta fruta tradicional y ajustar el sabor a preferencia de cada familia.

Temas Relacionados

Mermelada de guayabaGuayabaMermeladaPostresmexico-recetas

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Zihuatanejo

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

Vacuna actualizada contra COVID-19 aún no está disponible para el sector privado: aclara Pfizer

Aunque dicha actualización ha llegado a México, Cofepris solo ha autorizado su distribución en el sector público

Vacuna actualizada contra COVID-19 aún

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

El cantante de corridos bélicos acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado

Luis R Conríquez en el

Verificación vehicular CDMX: estos autos deben cumplir con el requisito antes de acabar el año

Propietarios de automóviles deberán cumplir con el trámite según el color del engomado y la terminación de placas

Verificación vehicular CDMX: estos autos

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.2 en Zihuatanejo, guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R Conríquez en el

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

“Tenemos un problema con México”, acusa Donald Trump sobre ingreso de drogas a EEUU

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

ENTRETENIMIENTO

Julián Gil explota nuevamente contra

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera