Brugada entregará medalla de honor póstuma a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

Gobierno de la CDMX entregará medalla de honor póstuma a la señora Alicia Matías Teodoro, quien falleció tras salvar a su nieta Jazlyn Azuleth, de solo 2 años de edad. | Jovani Pérez

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció la acción de valentía de Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida al proteger a su nieta Jazlyn Azuleth, de 2 años, durante la explosión de una pipa de gas LP ocurrida bajo el Puente de la Concordia el pasado 10 de septiembre de 2025.

Brugada adelantó la entrega póstuma de una medalla de honor en memoria de Matías Teodoro, esto ocurrió durante la ceremonia donde se llevó a cabo la entrega de la Insignia Yaotl al personal del gobierno de la ciudad que participó en acciones destacadas frente a emergencias recientes, incluyendo las lluvias inusuales en la capital, las inundaciones de Veracruz y la mencionada explosión en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México.

Durante el evento de este viernes 14 de noviembre, la Jefa de Gobierno solicitó a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incidente del 10 de septiembre, el cuál dejó como saldo total 99 personas víctimas de las cuales 32 fallecieron.

El homenaje póstumo a Matías Teodoro será realizado cuando Jazlyn Azuleth retorne a su hogar tras su proceso de recuperación. Así lo anunció Brugada durante el acto: “Cuando regrese la nieta de Alicia, Yazlyn Azuleth, a casa después de su recuperación, esta ciudad entregará de manera póstuma una medalla de honor a la señora Alicia en reconocimiento a su valor extraordinario, a su coraje y a su ejemplo”.

“Con un amor inmenso y una gran valentía, protegió a su nieta, Yazlyn Azulet, aun a costa de su propia vida. Su gesto es un símbolo de fuerza y humanidad, un testimonio de valor que permanecerá en nuestra memoria en esta ciudad”, destacó Brugada.

Brugada entregó la Insignia Yaotl al personal del gobierno que participó en acciones heroicas durante el accidente en el Puente de la Concordia. (Foto: CDMX)

Alicia Teodoro salvo a su nieta poniendo su cuerpo sobre ella para salvarla de las llamas

La tarde del accidente donde explotó una pipa de gas LP abajo del Puente de la Concordia, cobro la vida de Alicia Teodoro, quien trabajaba como checadora en la base de camiones de Santa Martha, donde minutos antes de terminar su turno ocurrió el terrible incidente.

La mujer se encontraba acompañada por su nieta Azuleth, de dos años, a quien cuidaba mientras su hija trabajaba. Al escuchar la explosión, Alicia se lanzó sobre la niña para protegerla con su cuerpo.

Derivado de esto, el cuerpo de Alicia presentó lesiones en el 98% de su cuerpo, mientras que Azuleth presentó quemaduras en el 60%. La acción de la abuelita quedó grabada, ya que pese a las lesiones mantuvo en sus brazos a su nieta