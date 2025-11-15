México

Bloque Negro agrede violentamente a policías en la manifestación de la Gen Z en el Zócalo de la CDMX

Tras derrumbar parte de las vallas que resguardan Palacio Nacional, encapuchados atacaron a golpes a fuerzas de seguridad

Guardar
Policías agredidos durante marcha Generación
Policías agredidos durante marcha Generación Z. Créditos: Redes Sociales

Esta sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la llamada marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y otras partes del país. Miles de mexicanos se dieron cita en el Ángel de la Independencia y avanzaron hasta el Zócalo Capitalino, donde, a pesar de tratarse de una manifestación pacífica, llegó el Bloque Negro, grupo de personas encapuchadas que se distingue por actuar con violencia.

Luego de que lograran reventar las vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de fuerzas civiles como de manifestantes, integrantes del Bloque Negro atacaron con suma violencia a policías, tanto hombres como mujeres, que intentaban evitar el ingreso a Palacio Nacional.

Crédito: Redes Sociales

En redes sociales, comenzaron a circular videos donde se ve el ataque de los encapuchados, quienes patean y golpean a más de un policía. Cabe recordar que no es la primera vez que este grupo se hace presente en una manifestación. El pasado 2 de octubre, más de 100 policías resultaron heridos durante la marcha que conmemora la Matanza de Tlatelolco.

Crédito: Redes Sociales

Hace unos días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió durante su conferencia de prensa matutina que la manifestación de hoy fuera pacífica:

“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar, eh, todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, señaló.

Pese a que se esperaba una gran asistencia de jóvenes, la mayoría de los manifestantes no pertenecían a la Generación Z.

La derecha internacional está detrás de la marcha de la Gen Z, explica Claudia Sheinbaum

Sheinbaum asegura que la movilización
Sheinbaum asegura que la movilización del 15 de noviembre fue financiada por la derecha internacional| Presidencia

Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó durante presentó un análisis en la conferencia matutina de la mandataria sobre la manifestación de la “Generación Z” que se llevó a cabo el día de hoy.

“Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria de esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”, dijo la Presidenta de México.

El análisis arrojó que las cuentas que invitaban a la movilización carecían de naturaleza orgánica, habían sido creadas y reactivadas recientemente y además eran manejadas desde otros países.

Asimismo, pese a ser cuentas que se definían como “apartidistas”, varias de ellas habían interactuado con cuentas afines a partidos políticos de derecha.

Sobre la participación de las juventudes, Claudia Sheinbaum comentó que muchos de los que habían manifestado su intención de asistir a la marcha “no eran muy de la generación Z”. También aseguró que alrededor de 90 millones de pesos se gastaron para financiar la movilización en redes.

Temas Relacionados

Gen ZMarchaPalacio NacionalClaudia SheinbaumZócaloCDMXManifestaciónmexico-noticias

Más Noticias

Manifestación de la Gen Z en el zócalo de la CDMX l Fotos

Estos son algunos de los momentos que se vivieron dentro de la marcha de la Gen Z en la Ciudad de México

Manifestación de la Gen Z

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

La Selección Nacional disputará un duelo decisivo frente a uno de los rivales más importantes del continente

México vs. Uruguay EN VIVO:

Con engaños y jornadas extenuantes: así operaba una red de explotación agrícola encabezada por un mexicano en EEUU

El sujeto fue extraditado para enfrentar la justicia en ese país

Con engaños y jornadas extenuantes:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Programas para el Bienestar 2025: iniciativas que abren registro en diciembre y cuánto dinero dan

Estos proyectos promovidos por el Gobierno de México tienen como objetivo brindar apoyos económicos a las personas más vulnerables del país

Programas para el Bienestar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos secuestradores de

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

DEPORTES

México vs. Uruguay EN VIVO:

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”