Bloque Negro agrede violentamente a policías en la manifestación de la Gen Z en el Zócalo de la CDMX

Policías agredidos durante marcha Generación Z. Créditos: Redes Sociales

Esta sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la llamada marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y otras partes del país. Miles de mexicanos se dieron cita en el Ángel de la Independencia y avanzaron hasta el Zócalo Capitalino, donde, a pesar de tratarse de una manifestación pacífica, llegó el Bloque Negro, grupo de personas encapuchadas que se distingue por actuar con violencia.

Luego de que lograran reventar las vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de fuerzas civiles como de manifestantes, integrantes del Bloque Negro atacaron con suma violencia a policías, tanto hombres como mujeres, que intentaban evitar el ingreso a Palacio Nacional.

Crédito: Redes Sociales

En redes sociales, comenzaron a circular videos donde se ve el ataque de los encapuchados, quienes patean y golpean a más de un policía. Cabe recordar que no es la primera vez que este grupo se hace presente en una manifestación. El pasado 2 de octubre, más de 100 policías resultaron heridos durante la marcha que conmemora la Matanza de Tlatelolco.

Crédito: Redes Sociales

Hace unos días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió durante su conferencia de prensa matutina que la manifestación de hoy fuera pacífica:

“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar, eh, todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, señaló.

Pese a que se esperaba una gran asistencia de jóvenes, la mayoría de los manifestantes no pertenecían a la Generación Z.

La derecha internacional está detrás de la marcha de la Gen Z, explica Claudia Sheinbaum

Sheinbaum asegura que la movilización del 15 de noviembre fue financiada por la derecha internacional| Presidencia

Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó durante presentó un análisis en la conferencia matutina de la mandataria sobre la manifestación de la “Generación Z” que se llevó a cabo el día de hoy.

“Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria de esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”, dijo la Presidenta de México.

El análisis arrojó que las cuentas que invitaban a la movilización carecían de naturaleza orgánica, habían sido creadas y reactivadas recientemente y además eran manejadas desde otros países.

Asimismo, pese a ser cuentas que se definían como “apartidistas”, varias de ellas habían interactuado con cuentas afines a partidos políticos de derecha.

Sobre la participación de las juventudes, Claudia Sheinbaum comentó que muchos de los que habían manifestado su intención de asistir a la marcha “no eran muy de la generación Z”. También aseguró que alrededor de 90 millones de pesos se gastaron para financiar la movilización en redes.