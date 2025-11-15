¿A quién salvó Sergio Mayer Mori y quiénes fueron los nominados en el viernes de ‘Doble Traición’ de La Granja VIP?

La decisión de enviar a Lis y a Alfredo a competir generó molestia en redes sociales, donde la audiencia del programa pide rotar las nominaciones. (La Granja VIP, Especial)

La Granja VIP ha sorprendido a su audiencia en la quinta semana con la llegada de la doble traición, una dinámica que ha modificado el rumbo del reality show y ha elevado la tensión entre los participantes.

La ceremonia del viernes 14 de noviembre marcó el inicio de esta nueva etapa, en la que el riesgo de eliminación aumenta y las alianzas se ven amenazadas. Con la promesa de más sorpresas en el futuro, la competencia se vuelve más intensa y la incertidumbre domina el ambiente en la granja más famosa de la televisión mexicana.

¿Cómo funcionará la doble traición de ahora en adelante?

La mecánica de la doble traición fue presentada durante la última ceremonia, sorprendiendo tanto a los concursantes como a la audiencia.

A partir de ahora, cada viernes, el participante traicionado tendrá la oportunidad de nominar a otro compañero, con la excepción del Capataz y del granjero que haya sido salvado previamente.

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

Esta modificación eleva a cuatro el número de nominados para la eliminación semanal, lo que incrementa la presión y obliga a los jugadores a replantear sus estrategias. Además, se advirtió que este solo es el comienzo de una serie de giros que transformarán el rumbo del reality.

¿A quién salvaron?

En esta ocasión, la responsabilidad de salvar a uno de los nominados recayó en Sergio Mayer Mori, quien, tras la explicación de la nueva dinámica, optó por otorgar la salvación a Lis Vega.

Gracias a esta decisión, Vega quedó fuera de peligro y no pudo ser incluida nuevamente en la lista de nominados.

Alfredo Adame y Alberto del Río se convirtieron en las primeras celebridades en definir en competencia su permanencia en la granja. (La Grana VIP México, Facebook)

Junto a ella, otros tres participantes contaron con inmunidad: Kike Mayagoitia, en su calidad de Capataz; el propio Mayer Mori, quien había obtenido el beneficio de la Salvación el jueves anterior; y Fabiola Campomanes, favorecida por la dinámica del Huevo Dorado.

De este modo, la lista de posibles eliminados se redujo a quienes no contaban con protección especial.

¿A quién traicionaron?

La aplicación de la doble traición dejó a Alfredo Adame en la placa. Y, posteriormente, El Golden Boy nominó a César Doroteo.

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

A ellos se sumaron Eleazar Gómez, quien permanecía nominado desde el lunes por decisión de El Legado de Jawy, y Manola Díez, incluida en la lista tras la Asamblea.

La expectativa se centra ahora en la próxima gala de eliminación, programada para el domingo a las 20:00 horas, donde uno de los cuatro nominados se despedirá de La Granja VIP.