México

¿A quién salvó Sergio Mayer Mori y quiénes fueron los nominados en el viernes de ‘Doble Traición’ de La Granja VIP?

La tensión aumenta entre los seguidores del reality con nuevas reglas que obligan a replantear alianzas y estrategias

Guardar
La decisión de enviar a
La decisión de enviar a Lis y a Alfredo a competir generó molestia en redes sociales, donde la audiencia del programa pide rotar las nominaciones. (La Granja VIP, Especial)

La Granja VIP ha sorprendido a su audiencia en la quinta semana con la llegada de la doble traición, una dinámica que ha modificado el rumbo del reality show y ha elevado la tensión entre los participantes.

La ceremonia del viernes 14 de noviembre marcó el inicio de esta nueva etapa, en la que el riesgo de eliminación aumenta y las alianzas se ven amenazadas. Con la promesa de más sorpresas en el futuro, la competencia se vuelve más intensa y la incertidumbre domina el ambiente en la granja más famosa de la televisión mexicana.

¿Cómo funcionará la doble traición de ahora en adelante?

La mecánica de la doble traición fue presentada durante la última ceremonia, sorprendiendo tanto a los concursantes como a la audiencia.

A partir de ahora, cada viernes, el participante traicionado tendrá la oportunidad de nominar a otro compañero, con la excepción del Capataz y del granjero que haya sido salvado previamente.

Las tensiones escalaron entre los
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

Esta modificación eleva a cuatro el número de nominados para la eliminación semanal, lo que incrementa la presión y obliga a los jugadores a replantear sus estrategias. Además, se advirtió que este solo es el comienzo de una serie de giros que transformarán el rumbo del reality.

¿A quién salvaron?

En esta ocasión, la responsabilidad de salvar a uno de los nominados recayó en Sergio Mayer Mori, quien, tras la explicación de la nueva dinámica, optó por otorgar la salvación a Lis Vega.

Gracias a esta decisión, Vega quedó fuera de peligro y no pudo ser incluida nuevamente en la lista de nominados.

Alfredo Adame y Alberto del
Alfredo Adame y Alberto del Río se convirtieron en las primeras celebridades en definir en competencia su permanencia en la granja. (La Grana VIP México, Facebook)

Junto a ella, otros tres participantes contaron con inmunidad: Kike Mayagoitia, en su calidad de Capataz; el propio Mayer Mori, quien había obtenido el beneficio de la Salvación el jueves anterior; y Fabiola Campomanes, favorecida por la dinámica del Huevo Dorado.

De este modo, la lista de posibles eliminados se redujo a quienes no contaban con protección especial.

¿A quién traicionaron?

La aplicación de la doble traición dejó a Alfredo Adame en la placa. Y, posteriormente, El Golden Boy nominó a César Doroteo.

Las tensiones escalaron entre los
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

A ellos se sumaron Eleazar Gómez, quien permanecía nominado desde el lunes por decisión de El Legado de Jawy, y Manola Díez, incluida en la lista tras la Asamblea.

La expectativa se centra ahora en la próxima gala de eliminación, programada para el domingo a las 20:00 horas, donde uno de los cuatro nominados se despedirá de La Granja VIP.

Temas Relacionados

La Granja VIPSergio Mayer MoriLis VegaViernes de Traiciónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lucerito Mijares: la verdad detrás de las FOTOS donde muestra un radical cambio de look

Las imágenes que sorprendieron a fans y periodistas han desatado una ola de indignación en contra de Maxine Woodside y los colaboradores en su programa

Lucerito Mijares: la verdad detrás

Evita fraudes: Fonacot no dará créditos extraordinarios por el Buen Fin 2025

Aclara que no ofrece ese tipo de préstamos y el financiamiento es seguro, con tasas bajas y pago vía nómina

Evita fraudes: Fonacot no dará

Estas son las excepciones para recibir la prima de antigüedad sin haber cumplido los 15 años de servicio

La prima de antigüedad puede otorgarse incluso sin cumplir 15 años de servicio en situaciones específicas previstas por la Ley Federal del Trabajo

Estas son las excepciones para

Interestellar sinfónico llega a CDMX: precios, sede, fecha y todo lo que debes saber

Te dejamos todos los detalles para que no te lo pierdas

Interestellar sinfónico llega a CDMX:

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Alfredo Adame y César Doroteo son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R Conríquez en el

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Interestellar sinfónico llega a CDMX:

Interestellar sinfónico llega a CDMX: precios, sede, fecha y todo lo que debes saber

A toda velocidad y con mucha ternura: los pilotos de la F1 y sus mascotas que les roban protagonismo en la pista

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Alfredo Adame y César Doroteo son nominados

Así suena la nueva colaboración de Belinda y Sia en “Snowman”, un especial navideño

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”