Sofía Rivera Torres celebra logros de su hijo y hace inesperado anuncio sobre su físico

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la presentadora reveló nuevos detalles sobre su proceso en la lactancia materna

Sofia Rivera Torres se alista
Sofia Rivera Torres se alista para vivir nuevos cambios físicos. (IG/sofiariveratorres)

A una semana de ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy, Sofía Rivera Torres utilizó sus redes sociales para compartir los avances que ha tenido durante la lactancia materna.

A través de su cuenta personal de Instagram, la ex habitante de La Casa de los Famosos México dio a conocer que tras medio año de extracción de lactancia materna ha concluido esa etapa, pues logró generar un banco de leche con suficiente respaldo.

“Estoy muy emocionada porque les quería contar que ya tomé la decisión y gracias al súper sacrificio, a toda la dedicación tan estricta que tuve ya voy a poder dejar de dar lactancia a Ferrán, porque con el gran banco de leche que tengo, aguantamos para llegar hasta el año de pura leche materna y yo poder regresar a ser yo”, explicó.

Sofia Rivera Torres hace inesperado anuncio sobre sus cambios físicos. Crédito: Instagram: @sofiariveratorres

Cabe recordar que la decisión de Rivera Torres de alimentar a su hijo con leche materna por todo un año le ocasionó varias críticas, principalmente relacionadas con su radical cambio físico al convertirse en mamá por primera vez.

Sofía Rivera Torres respondió tajante a las críticas por su aspecto físico

Tres meses después de dar a luz, la actriz también usó sus cuentas personales para responder a las personas que juzgan su nueva imagen.

A través de un breve video en Instagram, Sofía Rivera Torres admitió que no estaba en el peso que tenía antes del embarazo debido a un tema hormonal con el que vive, por lo que mientras estuviera lactando estaría hinchada.

Sofía Rivera Torres prefiere seguir alimentando a su hijo antes de someterse a un tratamiento hormonal para bajar de peso. (Instagram: @sofiariveratorres)

Al acudir con sus médicos, le indicaron que después de tres meses podría comenzar un tratamiento para regresar a su peso, pero tendría que dejar de lactar, por lo que tomó la decisión de seguir alimentando a su hijo.

“Esta oferta me sonó tentadora, obviamente quiero volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligera, que no me duela la espalda, los pies y el resto del cuerpo”, confesó.

Sin embargo, señaló que siempre pondría primero a su hijo, por lo que esperaría más tiempo para volver a lucir la figura de antes; "Si la decisión es elegir estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre", sentenció.

La actriz recibió comentarios negativos
La actriz recibió comentarios negativos por su físico tras convertirse en mamá. (La Casa de los Famosos México / Televisa)

Cabe señalar que pese a las críticas, la actriz y presentadora de Imagen Televisión siempre mantuvo una actitud positiva y dejó claro que se sentía plena y feliz con el aspecto que lucía.

