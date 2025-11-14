Rodrigo Aguirre explica por qué el DT de Uruguay cree que el América es uno de los mejores equipos del mundo

(REUTERS/Mariana Greif)

En la previa del encuentro entre Uruguay y México en el TSM Corona, surgieron detalles sobre la valoración que Marcelo Bielsa tiene del América. Rodrigo Aguirre, convocado por el técnico uruguayo, compartió parte de las charlas que sostiene con él y la visión que el estratega mantiene sobre el club mexicano.

El delantero señaló que Bielsa destaca de forma constante la relevancia de la institución en la que milita. El futbolista, quien se ha consolidado con el América desde su llegada, afirmó que su entrenador le recuerda que pertenece a una de las escuadras más importantes.

Aguirre describió estas conversaciones como un impulso para aprovechar su momento tanto en el club como en la selección uruguaya. Considera que su presencia en el América ha sido determinante para su proyección reciente con el combinado charrúa.

Bielsa destaca al América y su efecto en Aguirre

Rodrigo Aguirre explicó que Bielsa le insiste en aprovechar su etapa con el América por su relevancia internacional. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Rodrigo Aguirre explicó que Bielsa le reitera que está en “uno de los mejores equipos del mundo”, en alusión al América.

Según el delantero, ese mensaje forma parte de sus charlas durante las concentraciones. “Todos sabemos que el profe tiene claro en qué equipo estoy”, expuso.

Aguirre obtuvo su primera convocatoria a los 30 años, etapa que coincidió con su llegada al América. El atacante indicó que ese cambio impulsó su rendimiento y lo mantiene cerca de disputar la Copa del Mundo 2026. “

Vivo el sueño. Disfruto mucho lo que es estar aquí, compartir con mis compañeros, tener la posibilidad cada partido con la selección”, afirmó.

Cáceres analiza el nivel de la Liga MX y la Selección Mexicana

Sebastián Cáceres destacó la fortaleza de la Liga MX y la calidad de los planteles de clubes como América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Otro seleccionado uruguayo, Sebastián Cáceres, compartió su perspectiva sobre la liga mexicana y el entorno competitivo del futbol local. El defensa consideró que el campeonato nacional ocupa un lugar destacado en la región.

“La Liga MX es una liga muy buena, para mí es la segunda mejor del continente americano”, declaró.

Sobre la Selección Mexicana, Cáceres comentó que desconoce los procesos internos, pero mencionó que los resultados internacionales han sido limitados, posiblemente por la falta de exigencia constante en Concacaf.

Agregó que entre sus compañeros se reconoce la calidad del futbol mexicano y la creciente llegada de jugadores procedentes de Europa.

El defensa señaló que clubes como Monterrey, América, Tigres y Cruz Azul cuentan con planteles que llaman la atención fuera del país.

“Ellos saben que hay buenos jugadores […] cada vez vienen más jugadores de Europa”, concluyó.