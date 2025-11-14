Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: a qué hora abrirá todo el servicio de Pantitlán hasta Observatorio

Revelan horario en el que la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio (X/ @MetroCDMX)

Después de tres años y cuatro meses de obras, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el gobierno de la Ciudad de México y el federal reabrirán la Línea 1 hasta Observatorio. La última etapa del proyecto de modernización finalizará este mes de noviembre, por lo que los usuarios ya podrán hacer uso de toda la ruta desde Pantitlán hasta Observatorio.

El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio volverán a operar luego de dos años sin servicio, cabe recordar que el último cierre de estaciones se realizó el 9 de noviembre de 2023.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó la fecha y hora en la que se realizará la ceremonia de apertura de la línea rosa, por lo que los usuarios ya podrán realizar sus traslados y hacer uso de las 20 estaciones renovadas.

El gobierno de la CDMX prepara la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @AdrianRubalcava)

¿A qué hora abre la Línea 1 del Metro CDMX?

La jefa de gobierno de la CDMX anunció en conferencia de prensa que la inauguración de la renovada Línea 1 del Metro se realizará el domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas. Durante el anuncio, la mandataria subrayó que la apertura contempla la operación completa de la ruta hasta Observatorio.

Reconoció que la población ha estado a la espera de la reanudación total del servicio y destacó la magnitud de la obra realizada en la Línea 1. Señaló que la renovación representa una intervención sin precedentes en México y a nivel internacional, calificándola como una de las más grandes realizadas en la historia del sistema de transporte urbano.

También puntualizó que los trabajos, a pesar del tiempo de ejecución, permitirán garantizar la operación de la Línea 1 del Metro por los próximos 50 años, de acuerdo con los alcances planteados en el proyecto de modernización.

Autoridades capitalinas revelaron cuándo podría ser abierta la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

“El domingo 16 de noviembre, a las 11:00 de la mañana vamos a inaugurar, por fin, a abrir el Metro de la Ciudad de México, la Línea 1 hasta Observatorio. Yo sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo; es una de las renovaciones más importantes que se han hecho a nivel mundial del Metro, que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años”, expresó ante los medios.

¿Cuánto tiempo tomó la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX?

La remodelación de la Línea 1 se realizó en un total de 40 meses, es decir que la obra abarcó tres años y cuatro meses. Su modernización tomó más tiempo que la construcción original, la cual se concluyó en 27 meses en el periodo entre 1967 y 1969.

Se prevé que la Línea 1 reabra un primer tramo de Cuauhtémoc hasta Chapultepec. Crédito: Cuartoscuro.

A continuación la cronología de cómo se llevó a cabo la modernización integral de la Línea 1 del STC Metro.

PRIMER CIERRE 11 de julio 2022: suspenden servicio del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua, inicia el servicio auxiliar de RTP.

REAPERTURA HASTA ISABEL LA CATÓLICA 29 de octubre 2023: 11 estaciones remodeladas abren sus puertas únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán.

Del 29 de octubre al 8 de noviembre 2023 el servicio fue irregular, las estaciones con servicio fueron Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Las estaciones Salto del Agua e Isabel La Católica no operaban. El 5 de noviembre 2023 suspendieron el servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

Debido a las obras de modernización de la Línea 1 y la construcción del tren interurbano, la antigua estación fue desmantelada. Foto: Cuartoscuro

SEGUNDO CIERRE 9 de noviembre 2023: suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas. Inicia el servicio auxiliar RTP. El 8 julio de 2024 iniciaron pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

REAPERTURA PARCIAL HASTA BALDERAS: el 13 septiembre 2024 se realizó la segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua, el servicio se extendió de Pantitlán a Balderas.

El 3 de diciembre 2024 Clara Brugada anunció la reapertura hasta Chapultepec, prometió abrir el tramo a inicios de 2025.

REAPERTURA PARCIAL HASTA CHAPULTEPEC: el 23 de abril de 2025 se realizó la tercera reinauguración, abrió el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec. Con ello, el servicio se extendió de Pantitlán a Chapultepec, dejaron pendiente el tramo Juanacatlán - Observatorio.