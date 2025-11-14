Quién es Santiago López, el portero que clasificó a México a los octavos de final del Mundial Sub-17

Santiago López se convierte en el héroe del equipo tricolor al anotar el penal decisivo para clasificar a octavos de final. (Jesús Aviles)

La selección mexicana logró su pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 tras vencer a Argentina en la tanda de penales, donde el guardameta Santiago López fue clave al atajar una pena máxima y anotar gol de la clasificación desde los once pasos.

El portero es el único canterano del Toluca que forma parte de esta convocatoria y, tras cometer un error en una mala salida de tiro de esquina que permitió el empate de Argentina, demostró gran determinación al sobreponerse y enfrentar con personalidad los penales para darle la clasificación a México.

Con ello, el tricolor se quita de encima una seguidilla importante de partidos, en todas las competencias, que no podían vencer a Argentina, como la más reciente eliminación del mundial sub 20 en cuartos de final.

Una nueva promesa del fútbol mexicano en la portería

Santiago López Rodríguez, portero originario de Aguascalientes y formado en Necaxa, destaca como una de las grandes promesas del Toluca y la selección mexicana Sub-17, esperando debutar pronto en el máximo circuito. (Instagram: @miseleccionmx)

Santiago López Rodríguez es originario de Aguascalientes, México, ciudad donde inició su formación futbolística en las fuerzas básicas de Necaxa. Desde joven, ha demostrado ser un portero con grandes condiciones y proyección, lo que lo llevó a consolidarse como una de las promesas más importantes del fútbol juvenil mexicano.

Durante el Clausura 2025, López fue el pilar del equipo Sub-17 de los Rayos, destacándose por su agilidad, reflejos y su capacidad para anticipar el juego. Según sus números en la página oficial de la liga, disputó 14 partidos, recibió solo 10 goles y logró mantener su portería a cero en seis ocasiones, actuaciones que lo colocaron en el radar de la selección mexicana.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser solicitado por Antonio “el Turco” Mohamed y contratado por el Toluca para el Apertura 2025, en una contratación que sorprendió después de que los choriceros anunciaran en esa temporada baja a Hugo González para salvaguardar la portería de los Diablos.

A pesar de no haber debutado todavía con el Toluca, el guardameta espera que este tipo de actuaciones lo lleven a ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico del equipo y pronto alcanzar su dueño de debutar en el máximo circuito.

México se quita la hegemonía del albiceleste

La selección mexicana se enfrentará a Portugal en la siguiente ronda. (Instagram: @miseleccionmx)

Cuando el juego parecía cuesta arriba tras una primera mitad dominada por Argentina, el tricolor reaccionó en el segundo tiempo con un doblete de Luis Gamboa que volteó el marcador a favor de México.

Sin embargo, ya en los minutos finales, una mala salida en un tiro de esquina de Santiago López permitió a Fernando Closter mandar el balón al fondo de las redes y empatar el partido.

En la tanda de penales, la ejecución de los cobradores mexicanos fue impecable, acertando los cinco disparos, mientras que Santiago López se lució con una atajada clave y anotó el penal decisivo que le dio el pase al Tricolor, que ahora se medirá a Portugal en la siguiente ronda.