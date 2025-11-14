México

Qué conciertos, festivales y obras de teatro tienen hasta 50% por El Buen Fin: desde Corona Capital hasta Flow Fest

La temporada de ofertas trae boletos más baratos para espectáculos internacionales y artistas nacionales

Desde Flow Fest hasta el Axe Ceremonia: cómo conseguir descuentos en los boletos de estos conciertos por El Buen Fin

Atención amantes de los conciertos, obras de teatro, espectáculos y más. Este segundo fin de semana de noviembre México se declina por el consumismo gracias al Buen Fin, el evento donde los precios bajos benefician a los mexicanos, previo a las compras de fin de año y los regalos de Navidad.

Desde luego al edición número 15 del Buen Fin también estará presente para los melómanos por lo que desde el jueves 13 de noviembre y hasta el lunes 17, Ticketmaster puso en descuento algunos conciertos, obras de teatro, shows en vivo, tributos musicales, etc.

Eventos que se llevarán a cabo en recintos tan diversos como el Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, Pepsi Center WTC e incluso diversos teatros célebres de la capital.

Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Oasis. (Big Brother Recordings)

Los shows no son exclusivos de la Ciudad de México. Algunos conciertos a llevarse a cavo en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida y otras más, también forman parte de los descuentos en el sitio web de Ticketmaster.

La mencionada boletera lanzó una serie de ofertas y rebajas de hasta el 50% y la posibilidad de comprar con meses sin intereses en bancos participantes. La oportunidad es del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, en sincronía con el puente de la Revolución Mexicana.

Los interesados pueden aprovechar hasta el 50% de descuento en eventos seleccionados, algunos de ellos con la modalidad 3x2 y la opción de pagar a 3 meses sin intereses, dependiendo de la tarjeta y el monto mínimo según cada banco.

Conciertos y eventos con 50% de descuento:

Corona Capital 2025. (Ocesa)
Corona Capital 2025. (Ocesa)
  • Simi Fest (boletos al 3x2)
  • Corona Capital
  • Coca-Cola Flow Fest
  • Abraham Vázquez
  • Alejandro Speitzer en Cruise
  • Aleks Syntek
  • Andrés Vernazza
  • Fernando Delgadillo y Alejandro Filo
  • Raúl Ornelas
  • Rush
  • Jesse & Joy
  • Navidad sinfónica
  • Camilo Séptimo
  • Diego Morán
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Brray
  • Manuel Medrano
  • Miguel Bosé
  • Plastilina Mosh
  • Reyno
  • Sigur Ros
  • The Rasmus
  • Vive Latino

Otros espectáculos con 40, 35, 30, 25 y 20% de descuento:

La nueva temporada circense ya llegó a la Gran Carpa Santa Fe, en la Ciudad de México
  • Cirque du Soleil
  • El Rey León
  • Jesse & Joy
  • Navidad Sinfónica
  • Camilo Séptimo
  • Diego Morán
  • DLD
  • El Mimoso
  • Kika Edgar
  • La Castañeda
  • Paul Anka
  • The Messi Experience
  • El Malilla

Cabe señalar que los descuentos aplican sólo al precio base del boleto y están sujetos a disponibilidad. Los cargos por servicio y procesamiento quedan fuera de la promoción y la compra a meses sin intereses depende del monto mínimo requerido por cada banco.

Si quieres lanzarte a uno o más conciertos este Buen Fin 2025, este puede ser el mejor momento para aprovechar precios rebajados, pero la clave es decidir pronto, antes de que se agoten las localidades de los shows más esperados del año.

