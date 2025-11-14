Marco Antonio Solís lanza fuerte reclamo a Bad Bunny en el backstage de los Latin Grammy 2025 | VIDEO

Marco Antonio Solís no se guarda nada y le reclama a Bad Bunny en pleno backstage de los Latin Grammy. (Infobae México)

La edición 26 de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas no solo entregó premios, sino que también fue escenario de uno de los encuentros más comentados y aplaudidos de la noche: el abrazo entre Bad Bunny y Marco Antonio Solís tras bambalinas.

El momento, además de expresar admiración mutua, dejó a los fans especulando sobre una posible colaboración entre El Conejo Malo y El Buki, dos generaciones que han marcado la historia de la música en español.

El reencuentro se produjo tras la actuación de Marco Antonio Solís junto a Karol G, donde interpretó “Coleccionando heridas”, tema incluido en el álbum Tropicoqueta de la colombiana. Mientras tanto, Bad Bunny arrasaba entre nominaciones y se alzaba con el Latin Grammy a Álbum del año por Debí tirar más fotos, consolidando su posición como referente absoluto de la música latina.

Karol G and Marco Antonio Solis embrace as they perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El puertorriqueño también se llevó a casa premios a Mejor Canción Urbana, Mejor fusión/interpretación urbana por Dtmf y Mejor interpretación de reggaetón con “Voy A Llevarte Pa Pr”.

El cruce entre Benito y Solís fue todo menos protocolario: entre bromas, el mexicano le “reclamó” por no ser invitado a “La casita” durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. “Nunca me invitaste allá, ¡eh!”, lanzó Solís con picardía, abriendo la puerta a una colaboración y desatando el entusiasmo de los fans.

El encuentro entre ambos se hizo viral Crédito: Instagram

El abrazo, la foto conjunta y la complicidad entre ambos artistas rápidamente se hicieron virales, encendiendo las redes con deseos de ver una mezcla irrepetible de géneros y estilos.

Benito, agradecido por la noche y sus premios, dedicó un mensaje especial al recibir el galardón a Álbum del año:

“Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar, ni de ser ustedes, no importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van”.

Bad Bunny se llevó el último premio de los Latin Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mientras la gala avanzaba, la idea de ver juntos en el estudio o escenario a Bad Bunny y Marco Antonio Solís se instaló en la mente de la audiencia, que aplaudió el cruce generacional y la humildad de ambos ídolos.

Con guiños desde el escenario y nuevas amistades forjadas en la fiesta más importante de la música latina, la pregunta queda en el aire: ¿habrá finalmente colaboración entre El Conejo Malo y El Buki?

Bad Bunny se acerca a México cada vez más. Su residencia de siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX comenzará el próximo 10 de diciembre. El artista presentará por primera vez su aclamado Dtmf que recientemente se alzó como uno de los nominados a Mejor Álbum del Año en Los Premios Grammy 2025.