México

Marco Antonio Solís lanza fuerte reclamo a Bad Bunny en el backstage de los Latin Grammy 2025 | VIDEO

El acercamiento entre dos leyendas dejó abierta la puerta para una colaboración que podría revolucionar la música latina

Guardar
Marco Antonio Solís no se
Marco Antonio Solís no se guarda nada y le reclama a Bad Bunny en pleno backstage de los Latin Grammy. (Infobae México)

La edición 26 de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas no solo entregó premios, sino que también fue escenario de uno de los encuentros más comentados y aplaudidos de la noche: el abrazo entre Bad Bunny y Marco Antonio Solís tras bambalinas.

El momento, además de expresar admiración mutua, dejó a los fans especulando sobre una posible colaboración entre El Conejo Malo y El Buki, dos generaciones que han marcado la historia de la música en español.

El reencuentro se produjo tras la actuación de Marco Antonio Solís junto a Karol G, donde interpretó “Coleccionando heridas”, tema incluido en el álbum Tropicoqueta de la colombiana. Mientras tanto, Bad Bunny arrasaba entre nominaciones y se alzaba con el Latin Grammy a Álbum del año por Debí tirar más fotos, consolidando su posición como referente absoluto de la música latina.

Karol G and Marco Antonio
Karol G and Marco Antonio Solis embrace as they perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El puertorriqueño también se llevó a casa premios a Mejor Canción Urbana, Mejor fusión/interpretación urbana por Dtmf y Mejor interpretación de reggaetón con “Voy A Llevarte Pa Pr”.

El cruce entre Benito y Solís fue todo menos protocolario: entre bromas, el mexicano le “reclamó” por no ser invitado a “La casita” durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. “Nunca me invitaste allá, ¡eh!”, lanzó Solís con picardía, abriendo la puerta a una colaboración y desatando el entusiasmo de los fans.

El encuentro entre ambos se hizo viral Crédito: Instagram

El abrazo, la foto conjunta y la complicidad entre ambos artistas rápidamente se hicieron virales, encendiendo las redes con deseos de ver una mezcla irrepetible de géneros y estilos.

Benito, agradecido por la noche y sus premios, dedicó un mensaje especial al recibir el galardón a Álbum del año:

Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar, ni de ser ustedes, no importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van”.

Bad Bunny se llevó el
Bad Bunny se llevó el último premio de los Latin Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mientras la gala avanzaba, la idea de ver juntos en el estudio o escenario a Bad Bunny y Marco Antonio Solís se instaló en la mente de la audiencia, que aplaudió el cruce generacional y la humildad de ambos ídolos.

Con guiños desde el escenario y nuevas amistades forjadas en la fiesta más importante de la música latina, la pregunta queda en el aire: ¿habrá finalmente colaboración entre El Conejo Malo y El Buki?

Bad Bunny se acerca a México cada vez más. Su residencia de siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX comenzará el próximo 10 de diciembre. El artista presentará por primera vez su aclamado Dtmf que recientemente se alzó como uno de los nominados a Mejor Álbum del Año en Los Premios Grammy 2025.

Temas Relacionados

Bad BunnyMarco Antonio SolísLatin Grammy 2025Latin GrammyGrammyviralmexico-viralesDtmfCDMXDebí tirar más fotosredes socialesInstagrammexico-entretenimiento

Más Noticias

América Femenil, a un paso de la final tras vencer a Chivas: ¿qué sigue para ambos equipos?

Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez marcaron los tantos que acercan a las Águilas a la final de la Liga MX Femenil

América Femenil, a un paso

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la jornada este 13 de noviembre con pérdida de 1,05%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

Critican a Christian Nodal por llegar 2 horas tarde a un concierto en California: “Estaba en los Latin Grammy”

El intérprete de regional mexicano venció a su suegro en la misma categoría y recibió su séptimo galardón

Critican a Christian Nodal por

El Buen Fin 2025: 2 de cada 3 víctimas de fraude digital pierden hasta 10 mil pesos

El Consejo Ciudadano advierte sobre los llamados “microfraudes sistemáticos” que ya generan pérdidas millonarias

El Buen Fin 2025: 2

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 14 de noviembre

Te contamos todas las dinámicas, actividades y controversial del reality de TV Azteca

La Granja VIP EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Michoacán y 19 años de

Michoacán y 19 años de militarización sin paz: el repaso de las estrategias anti narco de Calderón a Sheinbaum

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

ENTRETENIMIENTO

Critican a Christian Nodal por

Critican a Christian Nodal por llegar 2 horas tarde a un concierto en California: “Estaba en los Latin Grammy”

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 14 de noviembre

“Amaaar”: así se burlaron de Ángela Aguilar en su llegada a los Latin Grammy 2025

“Aquí los más funados”: Ángela Aguilar responde a criticas en Los Latin Grammy 2025

Sia y Belinda lanzan ‘Snowman’ a 20 años de Utopía

DEPORTES

América Femenil, a un paso

América Femenil, a un paso de la final tras vencer a Chivas: ¿qué sigue para ambos equipos?

Por esta razón Cruz Azul Femenil escribe un capítulo histórico en la Liga MX

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria