Funcionario municipal intenta golpear a diputado de Morena en Colima

La pelea ha sido viralizada en redes sociales

Funcionario municipal intenta golpear al diputado federal Leoncio Locho Morán Sánchez en Colima. Crédito: https://x.com/FlacaViajera

El episodio que involucró un intento de agresión física entre funcionarios de Morena en Colima se viralizó en redes sociales, la escena ocurrió la mañana del jueves, 13 de noviembre de 2025, cuando Roberto Moreno, jefe del Departamento de Fomento Económico municipal, confrontó al diputado federal Leoncio Morán Sánchez frente a una papelería en el centro histórico de la capital estatal.

En las imágenes, captadas por personas que se encontraban en el lugar, Moreno se abalanza hacia Morán Sánchez en un aparente intento de golpearlo, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo.

Lejos de cesar el intercambio, ambos funcionarios continuaron enfrentándose verbalmente ante la mirada de varios testigos. El incidente llamó la atención no solo por el tono del enfrentamiento, sino por la relevancia de los personajes: el diputado federal, con trayectoria como expresidente municipal, y el funcionario, que también encabeza la Fundación Lo Mejor de Colima.

Morena Colima se pronuncia por agresión a diputado: piden destitución de funcionario

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima condena la agresión sufrida por el diputado federal Locho Morán por parte de un funcionario municipal y exige la destitución inmediata del responsable”, declaró el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima a través de un comunicado público.

Morena Colima manifestó su total repudio a cualquier expresión de violencia para dirimir diferencias políticas, después de que Locho Morán, diputado federal del movimiento, fuera agredido la mañana del jueves en la capital colimense.

En el comunicado, Morena Colima exigió al alcalde Rivera Gutiérrez la “inmediata remoción de su cargo del agresor Roberto Moreno Béjar, así como un posicionamiento público y firme en contra de la violencia en todas sus formas”.

El Comité también recordó que “el señor Moreno Béjar ya ha mostrado comportamientos violentos en el pasado, cuando encaró a la regidora morenista Azucena López, a quien tomó del brazo en un acto de agresión y misoginia”.

Mitzuko Márquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima, subrayó que “este señor ya ha mostrado que es un violento y un misógino; lo padeció nuestra compañera Azucena. Le exigimos al alcalde que fije una postura clara en contra de estas manifestaciones de violencia”.

La dirigente agregó que quienes tienen algún encargo en el servicio público deben ser ejemplo de respeto y civilidad. “En Colima queremos la paz, y no podemos permitir funcionarios que promueven o toleran la violencia en ninguna de sus formas”, afirmó Márquez.

