Entregan maquinaria por 500 mdp para repavimentación en el Oriente del Edomex: estos serán los municipios beneficiados

Se espera que en total se repavimenten 315 kilómetros

Entrega de trenes para la repavimentación de la zona oriente del Edomex (Presidencia)

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, realizó la segunda entrega de maquinaria pesada con un valor de 500 millones de pesos a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, equipo que será destinado a fortalecer los trabajos de pavimentación y repavimentación en diversos municipios del oriente mexiquense.

El acto se llevó a cabo en el municipio de Texcoco y fue transmitido en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la mandataria estatal destacó que esta entrega forma parte del Plan Integral Oriente para el Edomex, estrategia que busca atender el rezago histórico en infraestructura vial de la región.

Como parte de este programa, se otorgaron tres trenes de repavimentación que beneficiarán directamente a los municipios de Texcoco, Ixtapaluca y La Paz.

Delfina Gómez señaló que, durante muchos años, esta zona del estado fue relegada en materia de obra pública, lo que derivó en deterioro vial y afectaciones a la movilidad. Sin embargo, subrayó que la llegada de esta maquinaria representa una oportunidad para avanzar en la rehabilitación de calles y carreteras, mejorando así la calidad de vida de miles de habitantes.

“Es maquinaria que va a ayudar al beneficio de nuestras calles y carreteras de la región, que lamentablemente había sido olvidada por mucho tiempo, y hoy se da la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los mexiquenses”, expresó la gobernadora durante su mensaje.

Además, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para consolidar proyectos que impulsen el desarrollo regional y atiendan las necesidades más urgentes de la población.

Inversión de más de mmdp

Se entregaron tres trenes de repavimentación para los municipios de la zona oriente (especial)

Por su parte, Jesús Esteva dijo que se estaban entregando tres trenes adicionales y que la inversión total de los 10 equipos de repavimentación es de 500 millones de pesos.

Señaló que ya se habían entregado tres equipos previamente a los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan.

Por igual, dijo que para asfalto y repavimentación hay un recurso adicional de 600 millones que se van a aplicar entre 2025-2027, en este año son 102 mdp, es decir, la inversión total sumaría mil 100 millones de pesos.

Por igual se capacita al personal de los 10 municipios que van a usar esta maquinaría, 15 por cada uno y esperan que terminen en diciembre próximo.

Se espera pavimentar más de 300 kilómetros

Entrega de trenes repavimentación Edomex zona Oriente SICT

El titular de la SICT señaló que el 10 de diciembre, los municipios que recibirán estos equipos, serán Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco.

En total se espera que se repavimenten 315 kilómetros, divididos:

  1. Ecatepec | 73 km
  2. Chalco | 10 km
  3. Chicoloapan | 39 km
  4. Chimalhuacán | 47 km
  5. Ixtapaluca | 23 km
  6. La Paz | 23 km
  7. Nezahualcóyotl | 60 km
  8. Texcoco | 35 km
  9. Tlalnepantla | 22 km
  10. Valle de Chalco | 13 km

