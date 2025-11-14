Muchas personas creen que no debe comerse por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya es una fruta tropical ampliamente valorada por sus propiedades nutricionales.

Y aunque ingerirar por las noches puede ofrecer diversos beneficios muchas personas prefieren evitarlo debido a que existe el mito de que es malo comer frutas antes de acostarse.

Y aunque al tener azúcar sí puede favorecer un incremento en los niveles de glucosa, lo cierto es que su consumo en este momento del día puede aportar beneficios digestivos, y muchos otros más, sobre los cuales te contamos aquí.

La papaya en rica en vitaminas y antioxidantes.

Cuáles son los beneficios de comer papaya por la noche

Como mencionamos, comer papaya por la noche puede aportar diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

Mejora la digestión : La papaya contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas y ayuda a evitar molestias como la acidez o la indigestión después de la cena.

Aporte de fibra : Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal, contribuye a la regularidad y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

Efecto antioxidante : La papaya es rica en vitamina C, betacarotenos y otros antioxidantes, que ayudan a combatir el daño celular y refuerzan el sistema inmunológico.

Hidratación : Posee un elevado porcentaje de agua, ayudando a mantener la hidratación corporal durante la noche.

Ligereza : Es una fruta de fácil digestión, baja en calorías y grasa, adecuada para consumir antes de dormir sin causar pesadez.

Aporte de vitaminas y minerales: Proporciona nutrientes esenciales como ácido fólico, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B.

Consumirla en la noche puede ayudar a sentirse mas ligero y dormir bien sin pesadez.

Cómo consumir papaya por la noche para obtener sus beneficios y prevenir sus posibles efectos adversos

Para aprovechar los beneficios de la papaya por la noche y evitar posibles efectos adversos, considera las siguientes recomendaciones:

Porciones moderadas : Consume una cantidad adecuada, como una taza de papaya picada (unos 150-200 gramos), para evitar molestias digestivas o exceso de azúcar.

Evita combinarla con frutas muy ricas en azúcar : Limita preparaciones que incluyan plátano o uvas si te preocupa el impacto glucémico.

Tómala sola o con yogur natural : Consumirla acompañada de una fuente de proteína como yogur puede favorecer la digestión y ayudar a sentir mayor saciedad.

No la consumas inmediatamente antes de dormir : Deja pasar al menos 30-60 minutos entre su ingesta y la hora de acostarte para permitir la digestión.

Evita consumirla si tienes alergia a la papaya o sufres problemas digestivos graves : Consulta con un médico en caso de dudas o condiciones particulares.

Bebe poca agua durante la noche si acostumbras levantarte a orinar: La papaya contiene bastante agua, por lo que conviene limitar otros líquidos cercanos a la hora de dormir.

Si se consume en exceso puede llegar a generar malestares estomacales debido a su contenido de fibra.

En general, la mayoría de las personas puede consumir papaya por la noche sin inconvenientes, pero es recomendable moderar la cantidad y considerar condiciones individuales de salud.