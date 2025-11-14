México

Cuáles son los beneficios de comer papaya por la noche

Su elevado contenido de vitamina C la vuelve una fruta ideal para esta temporada

Guardar
Muchas personas creen que no
Muchas personas creen que no debe comerse por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya es una fruta tropical ampliamente valorada por sus propiedades nutricionales.

Y aunque ingerirar por las noches puede ofrecer diversos beneficios muchas personas prefieren evitarlo debido a que existe el mito de que es malo comer frutas antes de acostarse.

Y aunque al tener azúcar sí puede favorecer un incremento en los niveles de glucosa, lo cierto es que su consumo en este momento del día puede aportar beneficios digestivos, y muchos otros más, sobre los cuales te contamos aquí.

La papaya en rica en
La papaya en rica en vitaminas y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer papaya por la noche

Como mencionamos, comer papaya por la noche puede aportar diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

  • Mejora la digestión: La papaya contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas y ayuda a evitar molestias como la acidez o la indigestión después de la cena.
  • Aporte de fibra: Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal, contribuye a la regularidad y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.
  • Efecto antioxidante: La papaya es rica en vitamina C, betacarotenos y otros antioxidantes, que ayudan a combatir el daño celular y refuerzan el sistema inmunológico.
  • Hidratación: Posee un elevado porcentaje de agua, ayudando a mantener la hidratación corporal durante la noche.
  • Ligereza: Es una fruta de fácil digestión, baja en calorías y grasa, adecuada para consumir antes de dormir sin causar pesadez.
  • Aporte de vitaminas y minerales: Proporciona nutrientes esenciales como ácido fólico, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B.
Consumirla en la noche puede
Consumirla en la noche puede ayudar a sentirse mas ligero y dormir bien sin pesadez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir papaya por la noche para obtener sus beneficios y prevenir sus posibles efectos adversos

Para aprovechar los beneficios de la papaya por la noche y evitar posibles efectos adversos, considera las siguientes recomendaciones:

  • Porciones moderadas: Consume una cantidad adecuada, como una taza de papaya picada (unos 150-200 gramos), para evitar molestias digestivas o exceso de azúcar.
  • Evita combinarla con frutas muy ricas en azúcar: Limita preparaciones que incluyan plátano o uvas si te preocupa el impacto glucémico.
  • Tómala sola o con yogur natural: Consumirla acompañada de una fuente de proteína como yogur puede favorecer la digestión y ayudar a sentir mayor saciedad.
  • No la consumas inmediatamente antes de dormir: Deja pasar al menos 30-60 minutos entre su ingesta y la hora de acostarte para permitir la digestión.
  • Evita consumirla si tienes alergia a la papaya o sufres problemas digestivos graves: Consulta con un médico en caso de dudas o condiciones particulares.
  • Bebe poca agua durante la noche si acostumbras levantarte a orinar: La papaya contiene bastante agua, por lo que conviene limitar otros líquidos cercanos a la hora de dormir.
Si se consume en exceso
Si se consume en exceso puede llegar a generar malestares estomacales debido a su contenido de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En general, la mayoría de las personas puede consumir papaya por la noche sin inconvenientes, pero es recomendable moderar la cantidad y considerar condiciones individuales de salud.

Temas Relacionados

papayanutriciónbeneficiosmexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Amazonas y Cementeras empataron y dejaron todo para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico

Esto es lo que necesita

¿Quién es César Iván Sandoval, el alcalde de Sonora al que EEUU le retiró la visa?

Las autoridades estadounidenses le retiraron la visa al edil luego de detenerlo en el cruce fronterizo con Arizona

¿Quién es César Iván Sandoval,

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

La conductora relató cómo la confusión con la bolsa y la rápida acción permitieron que recuperara su artículo, generando debate sobre la seguridad en tiendas departamentales

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

CCH Sur de la UNAM coloca torniquetes a casi dos meses de asesinato de estudiante

El presunto agresor continúa detenido, había dejado mensajes amenazantes en redes

CCH Sur de la UNAM

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sinaloa a dos

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una fecha más de concierto para inicios de 2026

Hombres armados entraron al set de La Cotorrisa, revelan Ricardo Pérez y Slobotzky

Natanael Cano explota ante lo ocurrido con Junior H por interpretar narcocorridos en Guadalajara

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

DEPORTES

Así menospreció Javier Aguirre a

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul