Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

Christian Nodal y Ángela Aguilar deslumbran en la alfombra de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, generando expectativas sobre su boda religiosa (REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY)

La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025 en Las Vegas no solo marcó un hito en la música regional mexicana, sino que también avivó la expectación en torno a su próxima boda religiosa, prevista para 2026.

En medio de la atención mediática, Nodal ofreció nuevos detalles sobre la organización de la ceremonia, mientras la familia Aguilar celebraba nominaciones y reconocimientos en una de las noches más relevantes para el género.

Durante su paso por la gala, Christian Nodal se mostró visiblemente emocionado por la magnitud del evento, al ser uno de los encargados de abrir el espectáculo junto a Carlos Santana.

La familia Aguilar celebra nominaciones y reconocimientos en una de las noches más importantes para la música regional mexicana (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @pepeaguilaroficial/ @nodangelalibrecorazon)

El artista confesó a los medios que nunca imaginó vivir una experiencia de tal envergadura y subrayó que, más allá de los premios, tanto su equipo como su familia, amigos y seguidores ya se sentían satisfechos con la nominación. “El equipo, la familia, los amigos y los fans ya están contentos con el simple hecho de estar nominados un año más”, expresó el cantante.

En paralelo a su participación en los premios, Nodal se encuentra inmerso en una gira por Estados Unidos, que apenas ha comenzado. Informó que han realizado solo tres de las dieciocho fechas programadas, con presentaciones ya efectuadas en California.

Tras la gala, debía trasladarse rápidamente a Anaheim para continuar con su agenda de conciertos, prometiendo un “showazo” a sus seguidores.

Christian Nodal revela detalles sobre la organización de su boda con Ángela Aguilar, prevista para 2026, durante la gala de los Latin Grammy (REUTERS/Ronda Churchill)

Consultado sobre su proceso creativo, el intérprete compartió una reflexión sobre su vínculo con la música. Aclaró que no compone con un objetivo externo, sino por una necesidad interna: “No hago música para algo, sino porque mi alma lo necesita”. Además, destacó que son sus fans quienes lo impulsan a mantener la calidad en cada producción.

El tema de la boda con Ángela Aguilar fue inevitable en la conversación con la prensa. Aunque los reporteros insistieron en obtener detalles, Nodal solo reveló un aspecto concreto: “La que está organizando es mi esposa”.

La pregunta sobre el lugar de la celebración quedó sin respuesta, ya que la conversación fue interrumpida, dejando el resto de la información en suspenso.

La noche de los Latin Grammy también estuvo marcada por el homenaje a Raphael, que reunió a figuras emblemáticas de la música regional mexicana. Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron juntos al evento “La Persona del Año”, acompañados por Pepe Aguilar.

Nodal destaca la importancia de la nominación a los Latin Grammy 2025 para su equipo, familia y seguidores, más allá de los premios (REUTERS/Mario Anzuoni)

A través de sus redes sociales, la cantante compartió fotografías junto a su padre y su esposo, acompañadas de emojis de corazones, proyectando una imagen de unidad familiar.

Durante la ceremonia, Pepe Aguilar subió al escenario para participar en los festejos dedicados al artista español. En su cuenta de Instagram, el cantante expresó: “Siguen tomándonos en cuenta para mí es un tremendo orgullo estar nominado y esta noche vamos a celebrar al maestro Raphael”.