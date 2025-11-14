México

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo

Las autoridades lo identificaron como posible responsable de la renta del lugar

Foto: FGE Quintana Roo
Ignacio Eduardo “N”, alias “El Compi”, fue detenido por estar presuntamente relacionado con el hallazgo de un rancho en el que fueron localizados 16 cuerpos en el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, ocurrido el pasado 6 de noviembre.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, el sujeto podría haber participado en actividades de un grupo criminal generador de violencia en la región, así como con operaciones de narcomenudeo.

Además, es señalado como la persona que habría gestionado la renta del rancho donde fueron localizados los restos óseos de 16 personas.

La captura de “El Compi” se efectuó en la Supermanzana número 107, sobre la calle Playa Xcalacoco, en el fraccionamiento Paraíso Maya del municipio de Benito Juárez.

Durante la detención le fueron aseguradas un arma de fuego corta calibre .40 con cargador abastecido y cartuchos útiles, así como vegetal verde con características de la marihuana y placas vehiculares de los estados de Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Tanto el hombre como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.

Rancho contaba con quince puntos con posibles restos humanos

El hallazgo del rancho, ubicado en el poblado de Leona Vicario, se llevó a cabo derivado de actos de investigación. Durante una revisión, las autoridades lograron detectar quince puntos de interés forense.

De acuerdo con las revisiones llevadas a cabo hasta el pasado 10 de noviembre, las autoridades han podido inspeccionar diez sitios que estaban cubiertos de cemento y cal, donde se encontraban restos óseos de 16 personas.

“Estamos en ese proceso de integración de las carpetas de esa investigación. Desde luego estamos con los peritos correspondientes a hacer los estudios de genética para identificar primeramente quiénes son las personas que se encuentran ahí enterradas clandestinamente”, detalló al respecto el fiscal del estado, Raciel López Salazar, en conferencia de prensa.

López Salazar también detalló que en caso de que se encuentren funcionarios o elementos de seguridad involucrados en el cementerio clandestino localizado en el rancho, serán procesados.

“Desde luego que la investigación tiene su curso y todas las personas que estén involucradas, llámense municipales, estatales u otras, claro que van a tener una responsabilidad si tienen están vinculados a estos hechos”, comentó.

En un comunicado, la Fiscalía afirmó que no escatimará recursos para ubicar e identificar a las personas que resulten responsables de los hechos.

