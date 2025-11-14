México

Así luce hoy la casa de Guadalajara donde creció Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

El cineasta pasó gran parte de su infancia en este inmueble

Guardar
Guillermo del Toro. (Cortesía)
Guillermo del Toro. (Cortesía)

“Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado. Porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección. Y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir”, es una de sus frases que mejor definen a Guillermo del Toro, director mexicano de cine que nuevamente logra el éxito gracias a su Frankenstein.

El cineasta, originario de Guadalajara, decidió contar su propia versión de la clásica criatura de Mary Shelly, y como era de esperarse, conquistó no sólo a su audiencia (fiel desde que irrumpió en la escena cinematográfica con grandes obras de terror como El Espinazo del Diablo, Cronos o Mimic), sino también a los críticos, quienes, posiblemente, lo llevarán otra vez a la ceremonia de los Premios Oscar.

Como pasa con casi todos los genios, Guillermo del Toro debe mucho de su grandeza a la creatividad propia de la infancia. El cineasta creció en varias casas de Guadalajara y él mismo define estos lugares como clave para su formación. Uno de estos sitios es la casa de su abuela, donde, muy seguramente, pasó horas jugando y alimentando su imaginación.

Esta es la casa de
Esta es la casa de la abuela de Guillermo del Toro (Google Maps)

El inmueble, que hoy es un restaurante curiosamente llamado “Gato Negro”, se encuentra en la esquina de Pedro Moreno y Emeterio Robles Gil, en Guadalajara. Su fachada color ladrillo y su arquitectura típica de la zona parece bastante ajena al arte del cineasta, a diferencia de la icónica Parroquia El Expiatorio Eucarístico, que está a pocas calles de ahí y que, por supuesto, también forma parte de su infancia. Este sitio fue el primer encuentro del mexicano con lo gótico, un estilo muy presente en su filmografía, especialmente en Frankenstein.

Guillermo del Toro, la mente maestra que puso el terror mexicano en el mapa del mundo

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

La pesadilla de Guillermo del Toro, que se tradujo en un dulce sueño para los fans del terror y lo fantástico, comenzó formalmente en la década de los 90, cuando dirigió Cronos, un drama sobre vampiros protagonizado por Federico Luppi y Ron Perlman.

Por supuesto, el éxito de Cronos lo posicionó como un director interesante y con propuesta, y pronto las puertas se abrieron para que dirigiera su segundo gran proyecto: El Espinazo del Diablo, estrenada en 2001. Tras los aplausos por su filme de fantasmas, el éxito internacional era inevitable, y para cuando El Laberinto del Fauno irrumpió en el mundo, Guillermo del Toro se convirtió por fin en el director del terror y del fantástico más importante del mundo.

En 2018, el artista alcanzó un nuevo hito en su carrera con La Forma del Agua, película que ganó el Óscar a Mejor Director y Mejor Película.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroGuadalajaraFrankensteinmexico-entretenimiento

Más Noticias

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

El edil presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal y afirmó que no cuenta con amenazas previas

Balean rancho de Gildardo Maldonado,

Senasica puso barreras sanitarias: más de mil cargamentos fueron rechazados en 2025 para evitar plagas en México

La dependencia detectó más de 7 mil animales vivos con posible riesgo sanitario

Senasica puso barreras sanitarias: más

Corren a Noroña de la Universidad de Guanajuato: “No puede ser que les permitan reventar la asamblea” | Video

El senador de Morena confrontó a los estudiantes tras reclamos por algunas de sus últimas polémicas

Corren a Noroña de la

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

El intérprete de “Botella tras Botella” habría omitido a Ángela Aguilar en sus agradecimientos

Christian Nodal le gana a

Esta es la herramienta de la Profeco que permite comparar precios entre productos y tiendas en El Buen Fin

Consumidores pueden acceder a una plataforma oficial que permite contrastar costos de productos en distintas tiendas

Esta es la herramienta de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan,

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal le gana a

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

DEPORTES

Pitbull Cruz y su opinión

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum