Guillermo del Toro se emociona con el arte de fans de Frankenstein y comparte los mejores

El entusiasmo por el filme del mexicano inunda las redes sociales

El reciente estreno de Frankenstein, la más reciente obra de Guillermo del Toro, ha generado un impacto inmediato en la audiencia global, posicionándose como la película más vista en el catálogo de Netflix a pocos días de su lanzamiento. Este logro ha sido celebrado tanto por el propio director como por una comunidad de seguidores que no ha escatimado en elogios, consolidando a la cinta como un fenómeno cultural y cinematográfico.

La película, protagonizada por Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura, ofrece una reinterpretación contemporánea del clásico de Mary Shelley. Del Toro se aparta del horror gótico tradicional para explorar las dimensiones humanas y emocionales del mito. La narrativa se centra en un Victor Frankenstein marcado por una infancia traumática, cuya herida emocional lo impulsa a desafiar los límites de la vida y la muerte, motivado por un ego desbordado.

Desde su estreno en noviembre de 2025 en la plataforma de streaming, Frankenstein ha acumulado cientos de reseñas positivas y ha reforzado la reputación de Del Toro, quien ya cuenta con tres premios Oscar, como uno de los referentes indiscutibles del cine contemporáneo. En el sitio especializado Rotten Tomatoes, la película ostenta un 86% de aceptación, situándose entre las producciones mejor valoradas del año. Por su parte, en Metacritic, la obra alcanza una puntuación de 78.

Guillermo del Toro, siendo un fan del arte, ha estado compartiendo en su cuenta de X las ilustraciones que hacen sus fans, demostrando que comparte el entusiasmo por el filme.

¿De qué trata Frankenstein?

Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley que narra la historia de Víctor Frankenstein, un joven científico suizo obsesionado con descubrir los secretos de la vida. Al lograr crear un ser humano a partir de partes de cadáveres, Victor se enfrenta al rechazo y al horror generados por su criatura, a la que nunca llega a nombrar. La criatura, dotada de razón y sentimientos, sufre el abandono de su creador y la hostilidad de la sociedad. Incapaz de encontrar aceptación y amor, desarrolla un profundo resentimiento hacia Victor, lo cual desencadena una serie de tragedias que afectan a la familia y los amigos del científico.

A lo largo de la novela, se abordan temas como la responsabilidad moral de la ciencia, los límites del conocimiento humano y las consecuencias de desafiar las leyes naturales. Frankenstein cuestiona la figura del héroe romántico, el aislamiento, la soledad y la búsqueda de identidad. Considerada una de las primeras obras de ciencia ficción, la novela reflexiona sobre el poder y los peligros implícitos en la creación de vida.

