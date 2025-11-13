México enfrenta una epidemia silenciosa: la diabetes afecta a 1 de cada 6 adultos

Más de 13.5 millones de mexicanos la padecen, una enfermedad que ya se posiciona como la segunda causa de muerte en el país

En México, la diabetes se ha consolidado como una epidemia silenciosa. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF), uno de cada seis adultos padece esta enfermedad crónica, lo que representa más de 13.5 millones de personas afectadas en todo el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que esta condición ya es la segunda causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, con más de 81 mil fallecimientos anuales.

La prevalencia ha alcanzado el 16.4 por ciento, una de las cifras más altas de América Latina, lo que refleja un grave problema de salud pública.

La diabetes tipo 2, la más común, se relaciona con hábitos alimenticios poco saludables, el sobrepeso, la falta de actividad física y el estrés, además de una predisposición genética. Estas condiciones, sumadas al envejecimiento de la población, están impulsando el incremento sostenido de los casos en México.

Aumentan los casos entre jóvenes

Aunque históricamente la diabetes se asociaba a personas mayores de 40 años, cada vez más jóvenes están siendo diagnosticados. Especialistas señalan que los altos niveles de estrés, las jornadas laborales extensas, el consumo de comida ultraprocesada y la falta de sueño son factores que contribuyen a alterar el metabolismo y aumentar el riesgo.

Además, la enfermedad suele ser silenciosa en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana. Cuando los síntomas aparecen —como cansancio, sed excesiva o visión borrosa—, en muchos casos ya existen daños en órganos como el corazón, los riñones o los ojos.

Prevención y detección temprana, las claves

Los expertos coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir los casos de diabetes. Mantener un peso adecuado, realizar actividad física al menos 30 minutos al día, consumir frutas, verduras y cereales integrales, así como evitar bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, son hábitos que ayudan a mantener niveles saludables de glucosa en la sangre.

Asimismo, se recomienda realizar chequeos médicos regulares, especialmente a partir de los 35 años o antes si existen factores de riesgo como antecedentes familiares, sobrepeso o sedentarismo. Detectar la enfermedad a tiempo permite controlar los niveles de glucosa y prevenir complicaciones graves como problemas cardiovasculares, neuropatías o pérdida de la visión.

Dormir bien también es un factor importante: un descanso reparador de entre 7 y 8 horas diarias favorece el equilibrio hormonal y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina.

Hacia una cultura de salud preventiva

Frente al avance de la diabetes en México, especialistas en salud pública llaman a promover una cultura de prevención que empiece desde edades tempranas. La educación en nutrición, la promoción de espacios para la actividad física y la concientización sobre la importancia de revisiones médicas periódicas pueden marcar una gran diferencia.

La diabetes no distingue edad ni condición social. Sin embargo, detectar a tiempo, cambiar los hábitos alimenticios y mantener un estilo de vida activo puede salvar vidas y mejorar el bienestar de millones de personas.