Sheinbaum critica que políticos de la oposición participarán en marcha de generación Z: “Muchos ni a chavorrucos llegan”

Sheinbaum exhortó a analizar la convocatoria a la marcha.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que políticos de la oposición, entre ellos diputados del PRI y el expresidente Vicente Fox, asistan a la manifestación convocada para este fin de semana por el movimiento autodenominado generación Z, a pesar de que son mayores de 30 años.

En su conferencia mañanera, la mandataria hizo un llamado a que se aclare quién convoca a la marcha y quiénes participarán, resaltando que algunos políticos opositores han confirmado su asistencia.

Ante esto último, Sheinbaum bromeó que la mayoría de los opositores que acudirán no pertenecen a la generación Z, al asegurar que “ni a chavorrucos llegan”.

“Son dos proyectos y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, los priistas en la Cámara de Diputados, en fin, montón de personas que no son necesariamente, ni a chavorrucos llegan”, afirmó.

