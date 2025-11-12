México

Sheinbaum critica que políticos de la oposición participarán en marcha de generación Z: “Muchos ni a chavorrucos llegan”

La presidenta reiteró su llamado a analizar la convocatoria para la movilización convocada para el próximo fin de semana

Guardar
Sheinbaum exhortó a analizar la
Sheinbaum exhortó a analizar la convocatoria a la marcha. | Presidencia |

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que políticos de la oposición, entre ellos diputados del PRI y el expresidente Vicente Fox, asistan a la manifestación convocada para este fin de semana por el movimiento autodenominado generación Z, a pesar de que son mayores de 30 años.

En su conferencia mañanera, la mandataria hizo un llamado a que se aclare quién convoca a la marcha y quiénes participarán, resaltando que algunos políticos opositores han confirmado su asistencia.

Ante esto último, Sheinbaum bromeó que la mayoría de los opositores que acudirán no pertenecen a la generación Z, al asegurar que “ni a chavorrucos llegan”.

“Son dos proyectos y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, los priistas en la Cámara de Diputados, en fin, montón de personas que no son necesariamente, ni a chavorrucos llegan”, afirmó.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumoposicióngeneración ZLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de noviembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Hoy No Circula del 13 de noviembre en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del 13

Nvidia desmiente a Samuel García: no hará inversión en Nuevo León

Previamente, el gobernador de Nuevo León anunció la llegada del gigante tecnológico

Nvidia desmiente a Samuel García:

Extrabajadores del Poder Judicial se manifiestan para pedir pago de liquidación

Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial encabezaron la protesta

Extrabajadores del Poder Judicial se

El dólar no logra recuperarse frente al peso al cierre del miércoles 12 de noviembre

La moneda nacional confirma su buen momento frente al billete verde y mantiene su valor a media semana

El dólar no logra recuperarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La China”, presunta integrante

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

Siguen los decomisos de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán

Asesinan a jefe de Vía Pública en Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales ejecutados en un año

Balacera, persecución y asalto en Iztapalapa: detienen a 3 hombres tras robar más de 100 mil pesos a compradores de auto en línea

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

Danna y Ceci de la Cueva, voces históricas de Wicked, preparan su último hechizo: “El segundo adiós será menos duro”

Luz María Zetina confiesa que su expareja terminó con su compromiso tras revelarle que se enamoró de otra persona

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

DEPORTES

Este será el nuevo rival

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr.

Se cierra un ciclo: figura deportiva deja Televisa luego de 15 años de presencia en pantalla

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Clara Brugada anuncia inversión millonaria en infraestructura de la CDMX rumbo al Mundial 2026

Fidel Ambriz rompe el silencio y advierte duelos exigentes para el Tri ante Uruguay y Paraguay