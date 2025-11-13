México

Ferka y Flor Rubio discuten en vivo tras pelea de El Patrón y Eleazar Gómez

Ferka y Linet arremetieron contra Flor por defender la actitud del actor

Ferka y Linet arremetieron contra Flor por defender la actitud del actor. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

En una reciente emisión de la gala en La Granja VIP, en el que participan Ferka, Flor Rubio y Linet Puente como críticas, se desató una intensa discusión sobre las consecuencias de la pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez dentro del reality. El conflicto, que acaparó la atención de la audiencia, puso en primer plano las diferencias de opinión entre las conductoras acerca del trato que debería recibir Eleazar Gómez tras el altercado.

Durante el intercambio, Flor Rubio expuso una postura firme en defensa de Eleazar Gómez, quien se vio involucrado en un enfrentamiento verbal con Alberto del Río. “Lo que les pregunto y no me contestaron es... ¿Qué quieren hacer con Eleazar? ¿Lo quieren encerrar en un cuarto y que nadie le hable para que cumpla su pena? ¿Lo quieren quemar en leña verde como en la época de la Santa Inquisición? ¿O lo ayudan a salir adelante? Ayudar a un ser humano no quieren”, cuestionó la presentadora. Según sus palabras, la alternativa planteada por los demás miembros del programa no aporta una solución justa ni constructiva, sino que aísla al participante y ahonda la polémica.

El luchador habría intentado conversar con Eleazar, pero la situación derivó en una fuerte discusión entre los integrantes de la casa. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Ferka y Linet Puente respondieron de inmediato a las afirmaciones de Rubio, recalcando que su intención no es condenar al actor al aislamiento absoluto. “El castigo es que nadie lo quiere. Por eso. Punto”, señaló Linet, haciendo hincapié en la tensión social que se vive dentro de la casa tras la pelea. La respuesta de Ferka fue directa: “No, no, no. Nadie dijo eso Flor”, expresó durante el acalorado debate.

La dinámica del reality se tornó aún más tensa cuando se abordó la dificultad de convivir bajo el mismo techo luego de un incidente de violencia. “Ya no hay programa si nadie le habla”, sostuvo Flor Rubio, aludiendo al impacto que tendría el aislamiento no solo en el concursante, sino en la convivencia grupal y el desarrollo del show. La situación planteó interrogantes sobre los mecanismos de sanción en estos formatos televisivos y los límites entre la justicia social interna y las reglas preestablecidas del programa.

Rubio aseguró que deben ayudar a Eleazar a salir adelante. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El Patrón habría intentado interactuar con Eleazar Gómez tras el incidente. Según relataron en el programa, “Patrón se acercó en buena onda y le dijo: ¿Qué pasa, Ele? Y luego, luego, pum. Pues para la próxima mejor no me acerco. Para que me muerda”, describió Linet, evidenciando el ambiente complejo que persiste entre los participantes. La interacción sugiere que la tensión continúa latente y afecta la dinámica general.

México, tercer lugar mundial en

El Buen Fin: la historia

Estado de México tipifica transfeminicidio

Angélica Vale recibió demanda de

Pati Chapoy celebra el anuncio
México, tercer lugar mundial en

El Buen Fin: la historia

Esto es lo que necesita

