Estos son los famosos que aparecerán en la cuarta temporada de la Divina Comida México

El Capi Pérez, Wendy Guevara y Yordi Rosado se suman al menú del reality en una temporada que promete ser la más diversa hasta ahora

La participación del conductor y comediante ha elevado las expectativas por el estreno de la cuarta temporada de La Divina Comida México. (aztecauno, apioquijano / Instagram)

A través de redes se dio a conocer que el próximo 15 de noviembre de 2025 se estrenará la cuarta temporada de La Divina Comida México en la plataforma HBO Max y en Discovery Home & Health.

Este reality gastronómico, que ha conquistado al público mexicano desde su primera edición en 2022, regresa con un elenco renovado de 15 celebridades, divididas en cuatro mesas de cuatro participantes. Cada famoso abrirá las puertas de su hogar para preparar una cena completa, mientras sus invitados evalúan la experiencia.

A través de sus redes, los canales dieron a conocer la fecha de estreno de la cuarta temporada del reality, así como el nombre de las celebridades que lo conformarían. Crédito: X/ @MovieCrazyP

La nueva edición de La Divina Comida México promete ser una de las más entretenidas gracias a la presencia de figuras como el Capi Pérez, Cojo Feliz, Ojitos de Huevo, Wendy Guevara y Mr. Iguana, quienes seguramente convertirán las cenas en escenarios de risa y ocurrencias. A este grupo se suman personalidades de gran carisma como Karime Pindter, Memo Villegas y Yordi Rosado.

Completando el elenco que refleja la pluralidad del entretenimiento mexicano y que promete ofrecer al público una temporada llena de sorpresas, confesiones y momentos memorables se añaden Ana Claudia Talancón, Irene Azuela, Litzy, Luz Elena González y Macarena Achaga, quienes aportarán el toque actoral y cinematográfico; mientras que en el ámbito musical resaltan Poncho Lizárraga y Sofía Reyes, garantizando momentos de frescura y espontaneidad.

Quiénes han sido los famosos más destacados en temporadas anteriores

En las primeras ediciones participaron figuras que marcaron la esencia del programa. Entre los más recordados están Erika Buenfil, Laura León, Facundo, Lorena Herrera, Poncho de Nigris y Dulce María, quienes aportaron carisma y momentos memorables. También se sumaron personalidades como Mariana Ochoa, Mara Escalante y Jaime Maussan, mostrando la diversidad de perfiles que enriquecen la dinámica.

Belinda y Verónica Toussaint se robaron los reflectores al participar en la primera temporada de La Divina Comedia México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la primera temporada contó con la presencia de Belinda y Verónica Toussaint, dos de las participaciones más destacadas. Belinda atrajo gran atención mediática por mostrar un lado más íntimo, mientras Toussaint dejó huella con su espontaneidad y humor, recordada con cariño tras su fallecimiento en 2024.

Cuáles son las expectativas para la cuarta temporada de La Divina Comida México

El éxito de La Divina Comida México radica en que no se limita a la cocina: ofrece una experiencia íntima donde los espectadores conocen cómo viven sus celebridades favoritas. La mezcla de competencia amistosa, confesiones personales y momentos espontáneos genera empatía y conexión con el público. Además, los episodios suelen viralizarse en redes sociales, manteniendo al programa en tendencia y atrayendo a nuevas audiencias.

El programa destaca por su su creatividad y por los momentos divertidos que el encuentro entre famosos permite. (MAX)

Este estreno promete mantener la fórmula ganadora, pero con un elenco fresco y dinámicas renovadas. La producción ha adelantado que habrá mayor apertura de los 15 participantes, compartiendo historias personales y secretos que sorprenderán a los espectadores.

La cuarta temporada de La Divina Comida México representa una oportunidad para consolidar el éxito del formato en el país. La expectativa está puesta en descubrir quiénes revelarán más datos inéditos y qué momentos memorables surgirán de sus cenas. La combinación de gastronomía, convivencia y confesiones íntimas promete que el programa siga siendo un referente del entretenimiento mexicano actual.

