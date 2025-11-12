La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

Lis Vega y Eleazar Gómez ya forman parte de los nominados de la quinta semana del reality show.

Pese a que se ha dicho que ambas artistas tienen cierta rivalidad, sus recientes palabras sorprendieron a propios y extraños. Jolette aseguró que no tenía derecho a externar una opinión , mientras que Cortés agradeció su comprensión.

La excrítica de La Academia se pronunció a su salida de La Granja VIP sobre la opinión que expresó Jolette sobre su decisión de abandonar el reality show.

La reciente salida de Lolita Cortés de La granja VIP ha generado una ola de especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el popular reality de TV Azteca.

Últimas noticias

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr. El youtuber le pasó por encima al Junior hace unos meses y volverá a subirse a los cuadriláteros en diciembre

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima La mujer era identificada como objetivo prioritario en el municipio de Manzanillo

Sheinbaum invita a la CIRT a participar en Comisión para la Reforma Electoral: “Construir juntos” La presidenta participó en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en CDMX

Se cierra un ciclo: figura deportiva deja Televisa luego de 15 años de presencia en pantalla Una voz reconocida del periodismo deportivo anunció el final de su etapa en la televisora, agradeciendo respaldo y dejando huella en la audiencia