La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: la tensión crece previo las nominaciones

Sergio Mayer y Manola Díez
Sergio Mayer y Manola Díez podrían unirse a los nominados. (Captura de pantalla La Granja VIP)
20:56 hsHoy

Internautas piden que Lolita Cortés sea reemplazada por la ex pareja de Jawy Méndez, eliminado de La Granja VIP

La salida de la ex crítica de “La Academia” generó opiniones divididas en el público, quienes ya están pidiendo el ingreso de una nueva celebridad

Lola Cortés abandonó la granja
Lola Cortés abandonó la granja después de cuatro semanas dentro. (La Granja VIP)

La reciente salida de Lolita Cortés de La granja VIP ha generado una ola de especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el popular reality de TV Azteca.

20:52 hsHoy

Lolita Cortés VS Jolette

La excrítica de La Academia se pronunció a su salida de La Granja VIP sobre la opinión que expresó Jolette sobre su decisión de abandonar el reality show.

Pese a que se ha dicho que ambas artistas tienen cierta rivalidad, sus recientes palabras sorprendieron a propios y extraños. Jolette aseguró que no tenía derecho a externar una opinión, mientras que Cortés agradeció su comprensión.

20:38 hsHoy

Lis Vega y Eleazar Gómez ya forman parte de los nominados de la quinta semana del reality show.

