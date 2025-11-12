La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

La reciente salida de Lolita Cortés de La granja VIP ha generado una ola de especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el popular reality de TV Azteca.
La excrítica de La Academia se pronunció a su salida de La Granja VIP sobre la opinión que expresó Jolette sobre su decisión de abandonar el reality show.
Pese a que se ha dicho que ambas artistas tienen cierta rivalidad, sus recientes palabras sorprendieron a propios y extraños. Jolette aseguró que no tenía derecho a externar una opinión, mientras que Cortés agradeció su comprensión.
Lis Vega y Eleazar Gómez ya forman parte de los nominados de la quinta semana del reality show.