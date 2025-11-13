México

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

El Gabinete de Seguridad reportó avances tras patrullajes en dos municipios del estado

Las autoridades detuvieron a cuatro
Las autoridades detuvieron a cuatro personas con armas largas en dos municicpios de Michoacán. (Gabinete de Seguridad)

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos útiles, 22 cargadores, dos vehículos, dos cuatrimotos y equipo táctico.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, estos resultados se obtuvieron luego de patrullajes de seguridad en Gabriel Zamora y Parácuaro.

***Información en desarrollo***

