Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos útiles, 22 cargadores, dos vehículos, dos cuatrimotos y equipo táctico.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, estos resultados se obtuvieron luego de patrullajes de seguridad en Gabriel Zamora y Parácuaro.
***Información en desarrollo***
