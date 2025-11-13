México

¿Cuánto vale la licencia de conducir tipo C del Edomex?

Este documento es para motociclistas de los municipios en la demarcación

Se actualizó el Reglamento de
Se actualizó el Reglamento de Tránsito 2025 en el Edomex (Gob. Edomex)

La Licencia Tipo C en el Estado de México es necesaria para conducir una motocicleta, por lo que los habitantes de dichos municipios requieren tramitarla.

Este documento tiene un costo, recientemente hubo algunos módulos para expedición rápida en ciertos municipios; sin embargo, la expedición del mismo se realiza todo el año.

Licencia tipo C para motociclistas

  • Un año - 634 pesos
  • Dos años 849 pesos
  • Tres Años 1, 135
  • Cuatro años 1,509

Cabe señalar que además de la licencia tipo C, existen otro tipo de documentos dependiendo del vehículo que conducirá el solicitante, así como su edad, como en el caso de los permisos.

Licencia Tipo A para automovilistas

  • Un año 634
  • Dos años 849
  • Tres Años 1,135
  • Cuatro años 1,509

Licencia Tipo E para chofer de servicio particular

  • Un año 830 pesos mexicanos
  • Dos años 1,108
  • Tres Años 1,477
  • Cuatro años 1,968

Licencia Tipo D para permiso provisional

  • Permiso provisional de práctica “a” por un año - 3 mil 16 pesos mexicanos (para adolescentes de 15 años)
Autos verificación reglamento de tránsito
Autos verificación reglamento de tránsito 2025 Edomex multas sanciones (Jorge Contreras/Infobae México)

Permiso provisional de práctica “b”

  • Un año - 634 pesos mexicanos
  • Dos años - 849 pesos mexicanos

Por otra parte, un duplicado para licencia o permiso cuesta 429 pesos mientras que una Constancia vale 96 pesos mexicanos. Todos los precios señalados están actualizados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

