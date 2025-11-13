Buen Fin 2025: opciones para viajar con la cobertura más completa

La protección médica internacional se vuelve esencial para viajeros mexicanos durante el Buen Fin (Assist Card)

Cada noviembre, México se transforma en un escenario de consumo y entusiasmo. Durante el Buen Fin, millones de personas buscan concretar proyectos postergados: desde renovar el hogar hasta reservar unas vacaciones soñadas.

Sin embargo, entre descuentos y promociones, pocos recuerdan que el verdadero ahorro está en aquello que asegura disfrutar la experiencia con tranquilidad: la protección médica fuera del país, como la que ofrece Assist Card.

Viajes: por qué contratar un seguro médico

El turismo se ubica entre los sectores más favorecidos por esta jornada de ofertas. Agencias, aerolíneas y plataformas digitales registran picos de ventas entre el 13 y el 17 de noviembre, cuando los viajeros aprovechan promociones y planes de pago sin intereses. Este impulso suele dejar fuera un componente esencial de la planificación: la asistencia al viajero.

Excluir este servicio del presupuesto es un error capaz de convertir el sueño de descanso en un problema financiero de grandes proporciones. Las cifras internacionales sobre salud lo confirman. En destinos populares como Estados Unidos o Europa, una cirugía o internación de emergencia supera con facilidad los 30 mil dólares.

En tanto, una fractura leve puede generar facturas entre 1.000 y 3.000 dólares, sin incluir el traslado en ambulancia ni estudios adicionales. En casos más complejos, como una apendicitis, los gastos hospitalarios llegan a superar los USD 30 mil. Traducido a pesos mexicanos, equivale a más de medio millón, un monto superior al costo total del viaje.

Por tal motivo, especialistas en finanzas personales y turismo coinciden en que contratar una asistencia al viajero con cobertura de al menos 100 mil dólares resulta una inversión indispensable. Además de garantizar atención médica, estos servicios contemplan repatriaciones, cancelaciones, pérdida de equipaje y otras eventualidades capaces de afectar la salud y el presupuesto familiar.

Qué debe tener una asistencia al viajero completa

El Buen Fin aparece como una oportunidad ideal para adquirir seguridad. Las principales compañías del rubro, entre ellas Assist Card, participan activamente durante este periodo, con el fin de ofrecer planes de protección a precios preferenciales y con facilidades de pago accesibles.

Con medio siglo de trayectoria y presencia en 191 países, la empresa se posiciona como la asistencia de viaje más reconocida en América Latina. Su red global permite cubrir urgencias médicas de cualquier magnitud, incluso las que superan los cien mil dólares. Además, brinda atención las 24 horas del día, los siete días de la semana y en el idioma del viajero, lo cual representa un alivio en situaciones de estrés o emergencia.

A su vez, la innovación tecnológica eleva la calidad del servicio de Assist Card. Mediante su aplicación móvil, los usuarios pueden acceder a video consultas médicas desde cualquier punto del mundo. Este recurso evita desplazamientos innecesarios a hospitales y ofrece soluciones rápidas a malestares menores.

Un servicio ideal que se puede contratar con descuentos

Durante el Buen Fin, la empresa presenta promociones especiales y opciones de financiamiento en pesos, lo que convierte su contratación en una decisión inteligente y responsable. Igual que ocurre con boletos o alojamientos, adquirir la asistencia durante esos días permite cuidar el presupuesto sin renunciar a la protección.

Es que la filosofía de esta temporada de descuentos, que es comprar con inteligencia, también se aplica al turismo. El viajero precavido entiende que cuidar su salud y sus finanzas forma parte del mismo itinerario. Incluir una asistencia médica internacional en la planificación evita gastos imprevistos y garantiza confianza para disfrutar cada destino.

Así, mientras millones de mexicanos aprovechan las promociones para preparar sus próximas vacaciones, algunos darán un paso más allá: asegurarán su bienestar.