Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

Angélica María expresa su apoyo incondicional a Angélica Vale durante la celebración de su cumpleaños número cincuenta (@angelicavaleoriginal)

La reciente separación de Angélica Vale y Otto Padrón ha generado una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo, pero la atención se ha centrado especialmente en las declaraciones de Angélica María, madre de la actriz, quien abordó el tema con una perspectiva inesperada.

Mientras celebraba el cumpleaños número 50 de su hija, la reconocida cantante y actriz expresó su gratitud por compartir ese momento familiar, dejando entrever su apoyo incondicional en medio de la controversia.

El proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se hizo público después de que el periodista Javier Ceriani revelara que Padrón presentó la demanda de divorcio el 4 de noviembre en una corte de Los Ángeles.

Ceriani mostró documentos que respaldan esta información, lo que dio pie a una serie de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón causa impacto en el mundo del espectáculo y genera múltiples reacciones (Hoy Día, YouTUbe // IG: @angelicavaleoriginal)

Poco después, Angélica Vale confirmó la noticia en su programa de radio, donde explicó que la separación se había producido desde abril y que su esposo le había notificado recientemente la intención de iniciar los trámites legales, aunque nunca le comunicó la fecha exacta en que lo haría.

La actriz evitó detallar los motivos de la ruptura, limitándose a afirmar que “el amor acaba” y solicitó a los medios que le tuvieran paciencia, ya que en su momento ofrecería más información sobre la situación.

En torno a la separación, han circulado diversas teorías, siendo la más difundida la supuesta infidelidad de Angélica Vale con un bailarín. La influencer de espectáculos ‘Chamonic’ reportó:

“Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión, más aparte estuvo en la obra Vaselina…, según por eso el Sr. Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio y en el divorcio se pide no divulgar lo que sucedió”. No obstante, ni Vale ni Padrón han confirmado oficialmente esta versión.

Angélica Vale confirma en su programa de radio que la separación con Otto Padrón ocurrió desde abril, sin detallar los motivos (Instagram: Angélica Vale)

Durante el reciente encuentro con la prensa, Angélica María fue consultada sobre el difícil momento que atraviesa su hija. Fiel a su estilo, respondió: “La adoro. ¿Difícil por qué? Son cosas que pasan en la vida”, antes de retirarse para continuar con la celebración familiar.

Esta declaración, que algunos interpretaron como una muestra de fortaleza y otros como una aparente indiferencia, ha alimentado debates sobre la relación entre Angélica María y su yerno, así como sobre la postura de la cantante ante la separación.

Angélica María minimiza la separación de su hija, calificándola como una situación común en la vida y generando debate (Angélica Vale, YouTube)

No es la primera vez que Angélica María se refiere públicamente a la nueva etapa que enfrenta su hija. En un video de felicitación difundido por Javier Ceriani, la artista mencionó que Angélica Vale estaba comenzando una “nueva etapa en su vida”, lo que muchos han interpretado como un mensaje de respaldo ante los cambios personales y profesionales que atraviesa la actriz.