¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Kunno y Aarón Mercury sorprenden al público de Las estrellas bailan en Hoy con el intercambio de notas secretas durante la competencia. Crédito: Cuartoscuro - IG

Kunno y Aarón Mercury han captado la atención del público en el programa Las estrellas bailan en Hoy, especialmente tras revelarse que, a pesar de su conocida enemistad, ambos han comenzado a intercambiar “notas secretas” durante la competencia.

La inesperada interacción ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación entre los influencers, cuya relación se había visto marcada por desacuerdos públicos en el pasado, principalmente relacionados con Yeri MUA.

Antes de integrarse al concurso de baile del matutino, Kunno relató que mantuvo una conversación con Mercury para establecer una convivencia respetuosa durante el reality, pues aunque ambos reconocieron haber tenido diferencias, optaron por buscar una tregua.

“Ambos hemos dicho cosas el uno al otro. El problema fue hace mucho tiempo y no quiero estar incómodo en este proyecto. Yo quería simplemente hacer las paces. Él estaba como a la defensiva, pero yo le extendí la mano y le dije: ‘Vamos a llevar la fiesta en paz’. Me regresó el saludo y ya, allí quedó”, contó en ese entonces.

Kunno destaca el esfuerzo y la dedicación de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo en la pista de baile, defendiendo su desempeño ante las críticas. (X/programa_hoy)

Aarón Mercury y Kunno estarían intercambiando detalles en Hoy

Nuevamente, en un reciente encuentro con la prensa, el influencer de 25 años compartió detalles sobre su experiencia en el programa y la evolución que ha tenido su relación con Mercury a un mes de la competencia.

En esta ocasión, aseguró que mantiene una actitud cordial con todos los participantes y comparó la situación con la convivencia escolar: “Es como la escuela, cuando un compañero no te cae bien, no le haces caso”.

Asimismo, expresó buenos deseos para su ahora compañero y su pareja de baile, Briggitte Bozzo, destacando el respaldo que reciben del público y defendiendo a Mercury de las críticas sobre su desempeño en la pista, pues lo han llamado “ramitas seca” y “robot”.

“Van a llegar muy lejos. Están ensayando mucho. Él también lo está haciendo muy bien. A mí no se me hizo cool que le dijeran que era un tronco y una rama. La verdad es que lo hace muy bien. No es un robot. Yo nunca había conocido un robot que se moviera tan bien”, sentenció.

La relación entre Kunno y Aarón Mercury evoluciona positivamente a un mes de competencia, aunque aún no confirman una reconciliación total. (IG: @programahoy)

Finalmente, respecto a la posibilidad de una reconciliación, Kunno consideró que aún es prematuro afirmarlo, aunque reconoció que Mercury parece estar dispuesto a mejorar la relación.

“Es muy pronto para esa respuesta, pero ya se me han aparecido pulseras y recaditos con su nombre en mi bolsa y no sé qué tanto. Ya les contaré más adelante”, concluyó.