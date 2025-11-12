México

Sorteo Mayor 3992: Resultados y reintegros de la Lotería Nacional 11 de noviembre

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a la Financiera del Bienestar como respuesta estratégica y necesaria para enfrentar desafíos estructurales en el acceso a servicios financieros en México, a través de la innovación tecnológica y la oferta de servicios de vanguardia; especialmente en comunidades marginadas .

El Sorteo Mayor es conocido por ser uno de los juegos de azar más emblemáticos en México, con un premio principal de 21 millones de pesos distribuidos en tres series. Esta tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México tiene lugar cada martes a las 20:00 (hora del centro del país).

Resultados del Sorteo Mayor del 11 de noviembre de 2025

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 19526
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 03210
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 04550
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 29718
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 56629
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 15959
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 33539
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 36237
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 57789
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 48601
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 04504
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 48531

Reintegros 6 y 0

Tercer aniversario de Financiera para el Bienestar

A sus 3 años de transformación de Telecomunicaciones de México a FINANCIERA PARA EL BIENESTAR, esta surge como respuesta estratégica y necesaria para enfrentar desafíos estructurales en el acceso a servicios financieros en México, a través de la innovación tecnológica y la oferta de servicios de vanguardia; especialmente en comunidades marginadas donde la banca tradicional presenta limitaciones significativas, resultando natural ampliar la oferta con créditos, promoción del ahorro y reforzamiento del giro internacional (remesas), aprovechando la cobertura a efecto de llegar a la población objetivo, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios y priorizar la atención a las personas que habitan en municipios y alcaldías marginadas.

Asimismo, se facultó para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal puedan transferir a FINABIEN su cartera de créditos, cobros y reembolsos, relacionados con programas sociales o créditos productivos a fin de apoyar la inclusión financiera.

¿Cómo funciona este sorteo?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

