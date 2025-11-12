Quién es Leonel Cárdenas, el squashista mexicano que se coronó campeón en el St. James Expression Open

Leonel Cárdenas ganó el St. James Expression Open 2025 y ascendió al puesto 12 mundial en el PSA Tour,﻿ consolidándose como la principal figura del squash en México y aspirando a una medalla en Los Ángeles 2028. ( X: PSA Squash Tour)

Leonel Cárdenas continúa consolidándose como la máxima figura del squash mexicano de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El joven de 25 años se coronó campeón del St. James Expression Open 2025 al derrotar en la final a Veer Chotrani con parciales de 13-11, 4-11, 11-4 y 11-3, consiguiendo así su segundo título consecutivo en el circuito profesional PSA Tour.

El squashista, número uno de México y cabeza de serie del torneo, demostró una gran consistencia durante todo el certamen, cediendo únicamente un set en el camino hacia el campeonato. Gracias a esta victoria, logró ascender al puesto 12 del ranking mundial, la mejor posición en su carrera dentro de la Asociación Profesional de Squash (PSA), según información de Claro Sports.

Este triunfo se suma al obtenido semanas atrás en el Toronto Athletic Club Open, por lo cual continúa alimentando su sueño de conquistar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028 y proyectándose como una esperanza para México en un deporte que debutará en la próxima justa olímpica.

El camino hacia el campeonato

Leonel Cárdenas mostró solidez y dominio en todas sus rondas, culminando con una victoria 3-1 en la final﻿ para coronarse campeón y fortalecer su posición en el PSA Tour. ( X: PSA Squash Tour)

El recorrido de Leonel Cárdenas hacia el título comenzó con un ‘bye’ en la primera ronda, lo que le dio un descanso inicial en el torneo. En la segunda ronda, se mostró dominante al vencer con un contundente 3-0 a J. White, con parciales de 11-4, 11-4 y 11-6, demostrando un gran nivel de juego desde el inicio.

En los cuartos de final, Cárdenas mantuvo su imbatible ritmo y control sobre la cancha, superando también por 3-0 a R. Tsukue con marcadores de 12-10, 11-9 y 11-7. Ya en semifinales, reafirmó su superioridad al imponerse por el mismo marcador 3-0 contra J. Azaña, con resultados de 11-5, 11-9 y 11-6.

La gran final enfrentó a Cárdenas con Veer Chotrani, rival que logró arrebatarle un set tras ganar el segundo con un sólido 4-11. Sin embargo, el mexicano supo reponerse con inteligencia y fortaleza física, ganando el tercer y cuarto episodio por 11-4 y 11-3, respectivamente, para coronarse campeón con un marcador final de 3-1.

Trayectoria del squashista mexicano

Con 18 títulos en el PSA y un destacado récord profesional, Leonel Cárdenas supera desafíos y se prepara para brillar en Los Ángeles 2028,﻿ cuando el squash debutará en los Juegos Olímpicos. ( X: PSA Squash Tour)

Leonel Cárdenas ha consolidado su lugar entre la élite del squash internacional con un récord impresionante: acumula 18 campeonatos en 31 finales disputadas dentro del circuito profesional PSA.

Su trayectoria se refleja en un balance de 181 victorias y 88 derrotas en un total de 269 partidos, manteniéndose como uno de los principales exponentes mundiales de esta disciplina y perfilándose como uno de los grandes protagonistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el squash hará su debut oficial como deporte olímpico.

Durante el 2025, Cárdenas ha brillado en el circuito al conseguir títulos de gran relevancia, incluyendo el Abierto de Manchester, el Toronto Athletic Club Open y más recientemente el St. James Expression Open, poniendo de manifiesto su nivel competitivo y su constante crecimiento profesional, de acuerdo con información de Claro Sports.

A pesar de enfrentar un desafío importante a mitad del año debido a una conmoción cerebral que lo obligó a retirarse en los 16avos. de final del Campeonato Mundial de Squash en Chicago, el mexicano mostró una notable recuperación tanto física como mental y continúa soñando con alcanzar la máxima gloria en la próxima justa veraniega.