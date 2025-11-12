Agave mezcalero. Foto: Agricultura Estado de México

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó en Toluca la entrega oficial de la certificación de Denominación de Origen para el mezcal producido en 15 municipios del sur del Estado de México. La ceremonia reunió a la gobernadora Delfina Gómez, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, y productores locales, quienes celebraron la culminación de casi una década de esfuerzos institucionales y comunitarios orientados a proteger y valorar este destilado mexicano.

Durante el acto, la gobernadora Delfina Gómez recibió de manos de Ebrard y Nieto el documento que reconoce al mezcal mexiquense bajo esta figura legal. En el evento, Ebrard subrayó la importancia del paso logrado y señaló: “Se trata de un mezcal que ahora será posible observar en todo el mundo, lo cual le abrirá una puerta enorme a todos los y las productoras”. El secretario federal anunció además una próxima cata de mezcal para embajadores extranjeros, como parte de la estrategia para impulsar la exportación y el reconocimiento internacional del producto local.

Marcelo Ebrard otorga denominación de origen a mezcal mexiquense en 15 municipios del estado Crédito: x.com/@m_ebrard

Por su parte, la secretaria del Campo estatal, María Eugenia Rojano, resaltó que la denominación reconoce el trabajo artesanal y la continuidad de técnicas ancestrales transmitidas durante generaciones, desde la cocción en hornos de tierra con piedra volcánica hasta la fermentación en tinas de madera y la doble destilación en alambiques de cobre.

Municipios reconocidos con Denominación de Origen

El IMPI incluyó en la declaratoria a los municipios de:

Almoloya de Alquisiras

Amatepec

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Luvianos

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tejupilco

Tenancingo

Tlatlaya

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Impacto social y económico en la región

El nuevo estatus permitirá a los productores comercializar su mezcal bajo una marca protegida, acceder a mercados globales y obtener precios más justos por su trabajo. La gobernadora señaló que su administración fortalecerá el apoyo a comercializadores y que la denominación también facilitará el desarrollo de rutas turísticas, aprovechando la historia y riqueza cultural de la bebida.

Actualmente, en la entidad se contabilizan 318 unidades productoras y más de 5 mil 500 hectáreas de agave mezcalero. El gobierno mexiquense anunció, además, que ya prepara expedientes similares para buscar la denominación del chorizo de Toluca, el árbol de la vida de Metepec y los tapetes de Temoaya. La placa conmemorativa develada en el acto simbolizó el esfuerzo colectivo de los municipios reconocidos, consolidando al mezcal mexiquense como referente de tradición, identidad y desarrollo para la región.