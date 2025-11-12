México

Marcelo Ebrard otorga denominación de origen a mezcal mexiquense en 15 municipios del estado

El secretario federal anunció además una próxima cata de mezcal como parte de la estrategia para impulsar la exportación

Guardar
Agave mezcalero. Foto: Agricultura Estado
Agave mezcalero. Foto: Agricultura Estado de México

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó en Toluca la entrega oficial de la certificación de Denominación de Origen para el mezcal producido en 15 municipios del sur del Estado de México. La ceremonia reunió a la gobernadora Delfina Gómez, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, y productores locales, quienes celebraron la culminación de casi una década de esfuerzos institucionales y comunitarios orientados a proteger y valorar este destilado mexicano.

Durante el acto, la gobernadora Delfina Gómez recibió de manos de Ebrard y Nieto el documento que reconoce al mezcal mexiquense bajo esta figura legal. En el evento, Ebrard subrayó la importancia del paso logrado y señaló: “Se trata de un mezcal que ahora será posible observar en todo el mundo, lo cual le abrirá una puerta enorme a todos los y las productoras”. El secretario federal anunció además una próxima cata de mezcal para embajadores extranjeros, como parte de la estrategia para impulsar la exportación y el reconocimiento internacional del producto local.

Marcelo Ebrard otorga denominación de origen a mezcal mexiquense en 15 municipios del estado Crédito: x.com/@m_ebrard

Por su parte, la secretaria del Campo estatal, María Eugenia Rojano, resaltó que la denominación reconoce el trabajo artesanal y la continuidad de técnicas ancestrales transmitidas durante generaciones, desde la cocción en hornos de tierra con piedra volcánica hasta la fermentación en tinas de madera y la doble destilación en alambiques de cobre.

Municipios reconocidos con Denominación de Origen

El IMPI incluyó en la declaratoria a los municipios de:

  • Almoloya de Alquisiras
  • Amatepec
  • Coatepec Harinas
  • Ixtapan de la Sal
  • Luvianos
  • Malinalco
  • Ocuilan
  • Sultepec
  • Tejupilco
  • Tenancingo
  • Tlatlaya
  • Tonatico
  • Villa Guerrero
  • Zacualpan
  • Zumpahuacán

Impacto social y económico en la región

El nuevo estatus permitirá a los productores comercializar su mezcal bajo una marca protegida, acceder a mercados globales y obtener precios más justos por su trabajo. La gobernadora señaló que su administración fortalecerá el apoyo a comercializadores y que la denominación también facilitará el desarrollo de rutas turísticas, aprovechando la historia y riqueza cultural de la bebida.

Actualmente, en la entidad se contabilizan 318 unidades productoras y más de 5 mil 500 hectáreas de agave mezcalero. El gobierno mexiquense anunció, además, que ya prepara expedientes similares para buscar la denominación del chorizo de Toluca, el árbol de la vida de Metepec y los tapetes de Temoaya. La placa conmemorativa develada en el acto simbolizó el esfuerzo colectivo de los municipios reconocidos, consolidando al mezcal mexiquense como referente de tradición, identidad y desarrollo para la región.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardSecretaría de EconomíaDelfina GómezEstado de MéxicoSantiago NietoIMPImexico-noticias

Más Noticias

Top de las mejores películas de Netflix en México

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top de las mejores películas

Sheinbaum y el Senado felicitan a López Obrador por su cumpleaños 72

La presidenta envió un mensaje “cariñoso” desde Palacio Nacional, mientras en el Senado se interrumpió la sesión para celebrar al exmandatario

Sheinbaum y el Senado felicitan

Wendy Guevara ventila que Briggitte Bozzo se fracturó las costillas para reducir su cintura y así reaccionó la actriz

La líder de ‘Las Perdidas’ habló abiertamente de sus próximos retoques estéticos y citó a Briggitte Bozzo como ejemplo

Wendy Guevara ventila que Briggitte

Club Puebla confirma salida de Hernán Cristante como DT

La Franja agradeció su profesionalismo y anunció que el nuevo técnico para el Clausura 2026 será revelado en los próximos días

Club Puebla confirma salida de

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estos personajes

Las mejores películas de Prime
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupos criminales se disputan

Qué grupos criminales se disputan Uruapan, municipio donde fue asesinado Carlos Manzo

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

Siguen los decomisos de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán

Asesinan a jefe de Vía Pública en Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales ejecutados en un año

Balacera, persecución y asalto en Iztapalapa: detienen a 3 hombres tras robar más de 100 mil pesos a compradores de auto en línea

ENTRETENIMIENTO

Top de las mejores películas

Top de las mejores películas de Netflix en México

Wendy Guevara ventila que Briggitte Bozzo se fracturó las costillas para reducir su cintura y así reaccionó la actriz

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

Guillermo del Toro se emociona con el arte de fans de Frankenstein y comparte los mejores

Yeri Mua anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, preventa y venta de boletos

DEPORTES

Club Puebla confirma salida de

Club Puebla confirma salida de Hernán Cristante como DT

Inauguración del Mundial 2026 será día feriado en la CDMX por esta razón

Cruz Azul emite reporte médico oficial: Mier, baja por fractura

Luis Fernando Tena y Guatemala se juegan el pase al Mundial 2026 ante Panamá

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr.