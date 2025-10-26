Sheinbaum, Brugada y Delfina Gómez prueban la última sección del Tren México-Toluca que irá hacia Observatorio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora Delfina Gómez a la estación Santa Fe del Tren México-Toluca “El Insurgente”, donde se llevó a cabo una prueba de la ruta con destino a Observatorio.
Durante este trayecto, estuvieron acompañadas por Jesús Esteva Media, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como por Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
Información en proceso...
