México

Sheinbaum, Brugada y Delfina Gómez prueban la última sección del Tren México-Toluca que irá hacia Observatorio

Después de 10 años de construcción, la obra estará concluida entre finales de diciembre y principios de enero del 2026

Por Merary Nuñez

La prueba del Tren México-Toluca
La prueba del Tren México-Toluca contó con la presencia de altos funcionarios, incluyendo a Jesús Esteva y Andrés Lajous.| Crédito: x(@SICTmx)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora Delfina Gómez a la estación Santa Fe del Tren México-Toluca “El Insurgente”, donde se llevó a cabo una prueba de la ruta con destino a Observatorio.

Durante este trayecto, estuvieron acompañadas por Jesús Esteva Media, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como por Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Información en proceso...

