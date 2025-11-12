Imelda Tuñón es captada besando a un hombre, así reacciona Maribel Guardia

La exnuera de la actriz evitó dar detalles sobre el misterioso hombre. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Imelda Tuñón se enceuntra nuevamente en medio de la polémica tras la difusión de un video en el que aparece besándose con un hombre en un bar de la Ciudad de México. El programa Siéntese Quien Pueda dio a conocer las imágenes captadas en el bar ‘33’, donde la joven viuda de Julián Figueroa fue vista junto a un presunto nuevo interés amoroso.

La grabación muestra a Tuñón y su acompañante muy cercana al sujeto, además de que surgió el rumor de que habrían subido al escenario para interpretar la canción ‘Si Te Pudiera Mentir’ de Marco Antonio Solís, lo que desató especulaciones sobre el posible inicio de una nueva relación sentimental.

El mismo día que el video comenzó a ganar notoriedad, Imelda Tuñón asistió al aniversario de la clínica de botox de Doctor Gama en la capital mexicana. Durante el evento, medios de comunicación buscaron respuestas sobre el supuesto romance, pero la joven artista optó por no revelar la identidad del hombre con el que fue vista.

“Yo ya les había comentado que de mi vida privada y lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar”, declaró la joven ante preguntas de la prensa.

La viuda de Figueroa no ofreció detalles sobre el supuesto romance. (Instagram)

Desde el fallecimiento de Julián Figueroa, quien fue pareja de Tuñón, los rumores respecto a su vida personal han circulado de manera constante. Hasta la fecha, la joven ha reiterado su intención de resguardar su privacidad y proteger el bienestar de su hijo. “Pongo en riesgo muchas cosas y a muchas personas. La verdad es que... ¿Al público qué le importa eso?”, respondió Imelda Tuñón ante los cuestionamientos sobre su vida sentimental.

La reacción de Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, no tardó en surgir. Durante una conversación con los medios mexicanos, la reconocida actriz fue cuestionada sobre la publicación viral y las imágenes que mostraban a su exnuera en una situación romántica.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que Guardia mantiene una postura respetuosa sobre la vida privada de Tuñón y se ha limitado a expresar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida según sus tiempos y circunstancias.

Maribelaseguró que Imelda tiene derecho a rehacer su vida. | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

“Qué bueno, me da mucho gusto, ella tiene derecho de rehacer su vida. Es joven, es muy bonita. Ojalá sea una buena elección porque el hombre que elija es el que va a estar con José Julián”, comentó la cantante.

“Le pido a Dios por ella para que sea una buen elección… Tiene que vivir su vida y continuar”, aseguró.