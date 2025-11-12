FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Los elementos serán capacitados durante dos semanas. Foto: SSP Michoacán

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dio inicio a una capacitación en manejo de explosivos y drones junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán, adscritos al Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Durante dos semanas, agentes de ambas instituciones brindarán conocimientos teórico prácticos sobre el uso de drones, antidrones y desactivación de explosivos en los que también participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Foto: SSP Michoacán

La SSP Michoacán informó que el objetivo de estas instrucciones es mantener un equipo de élite especializado en la desactivación de artefactos explosivos en Michoacán.

Estas capacitaciones incluyen prácticas en campo, en las que los instructores demostrarán los métodos más recientes de desactivación de artefactos y explosivos; mientras que los participantes adquirirán destrezas en el empleo correcto de las herramientas de localización y neutralización de estos dispositivos.

Foto: SSP Michoacán

“Este trabajo bilateral con la Embajada de los Estados Unidos, a través del FBI, ha permitido el intercambio de información y capacitaciones entre ambas corporaciones de seguridad. La misión es mantener a la vanguardia al equipo especializado de la Guardia Civil; de igual forma, se analiza adquirir nuevas herramientas tecnológicas para la seguridad de las y los agentes policiales, así como de la población”, detalló la SSP de Michoacán.

No se trata de la primera ocasión en la que los elementos de seguridad de Michoacán entrenan a fuerzas estatales y federales en el manejo de explosivos, ya que en mayo pasado inició una instrucción en la materia como parte de los preparativos para garantizar el bienestar durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México.

Los agentes que comenzaron esa preparación serán los encargados de reforzar la seguridad en los estadios sede del mundial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Foto: SSP Michoacán

De acuerdo con el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, desde junio de 2023 hasta febrero de 2025 han sido decomisados más de 3 mil granadas y artefactos explosivos, ya sea a través de los que son del tipo minas o modificados para ser lanzados con drones.

Hasta mayo de este año se contabilizaban ocho personas muertas por narcominas en Michoacán en lo que va del 2025, sin embargo, un caso más ocurrió el pasado 6 de noviembre cuando se reportó el fallecimiento del propietario de una huerta de aguacate en el municipio de Cotija.

El hombre, identificado como Alfonso “N” de 53 años de edad, se encontraba caminando por la huerta cuando pisó una mina de fabricación casera, lo que le provocó que le fuera amputada la pierna izquierda. A pesar de ser trasladado a un hospital, falleció horas después.