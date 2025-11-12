México

Beca Rita Cetina: de cuánto es el depósito para quienes reciben pago en diciembre

Este es el último pago que recibirán los beneficiarios durante el 2025

Guardar
Esta beca busca disminuir la
Esta beca busca disminuir la deserción escolar.

La expectativa por el próximo pago de la Beca Rita Cetina mantiene atentos a miles de estudiantes de secundaria pública en México, quienes dependen de este apoyo económico para continuar su formación.

Aunque muchos esperaban recibir el depósito en noviembre, las autoridades han confirmado que no habrá dispersión de fondos durante este mes, por lo que los beneficiarios deberán aguardar hasta diciembre para acceder al recurso.

La administración del programa recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, quienes supervisan la correcta entrega de los recursos.

Como mencionamos, el calendario de pagos, que se realizan de manera bimestral establece que el siguiente (y último pago del año) se llevará a cabo en el mes de diciembre y aquí te decimos de cuanto será el monto que te depositarán.

Los alumnos inscritos recibirán su
Los alumnos inscritos recibirán su pago el último mes del año.

De cuánto será el pago para los nuevos beneficiarios del programa

Si tu eres un beneficiario de este programa y estás en espera del tan anhelado depósito de diciembre es importante que sepas que este será de mil 900 pesos, ya que corresponde a la suma del bimestre noviembre-diciembre.

Sin embargo, en caso de que haya más de un hijo inscrito al programa, el monto podría ser de $2 600 pesos (700 más por un hijo extra) o de hasta $3 300 pesos en caso de tener dos hijos extra (700 pesos por cada uno).

Dicho monto que se depositará en las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas específicamente para este fin.

Entre los gastos que pueden cubrirse con este apoyo se encuentran libros, alimentos, útiles escolares, insumos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y la escuela.

Como mencionamos, las autoridades federales han aclarado que la próxima dispersión para todos los estudiantes de secundaria pública —tanto de segundo como de tercer año— se realizará en diciembre, constituyendo así la segunda entrega del ciclo escolar.

De este modo, durante noviembre no se realizará ningún pago correspondiente a la Beca Rita Cetina.

Debido a que es el último pago del año, las autoridades exhortan a usarlo de manera responsable para prevenir la falta de recursos durante los primeros días del año, ya que el siguiente pago podría tardar el realizarse.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, orientado a respaldar a quienes cursan la secundaria en instituciones públicas a nivel nacional cuyo objetivo principal es prevenir el abandono escolar y asegurar que los estudiantes concluyan su educación básica, facilitando la adquisición de bienes y servicios indispensables.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaRita CetinaProgramas del BienestarProgramas Socialesmexico-noticias

Más Noticias

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Convocado como sparring en la Fecha FIFA, el jugador de Tigres se integra al grupo canadiense sin debutar en partidos oficiales

Marcelo Flores ya entrena con

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final

La inteligencia artificial analiza estilos, rendimiento y contexto previo al Clásico Nacional para estimar qué equipo avanzará en la liguilla

Semifinal América vs Chivas Femenil:

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

Además, autoridades informaron que una custodia también fue detenida cuando intentaba ingresar lencería y otros objetos al Centro Penitenciario de Puebla

Detienen a custodio que intentaba

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Una averiguación por homicidio derivó en el hallazgo de más de 100 paquetes con droga

FGR investiga aseguramiento de casi

La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

El conjunto musical de rock dio a conocer otras presentaciones que tendrán para lo que resta del 2025

La Castañeda anuncia primer concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a custodio que intentaba

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

Sentencian a estadounidense que era coordinador del Cártel de Sinaloa, encargado de enviar metanfetamina y fentanilo

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Castañeda anuncia primer concierto

La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

Mariana Ochoa lanza dardo a Ari Borovoy: “El 90s Pop Tour ya caducó y está tratando de estirarlo”

Hospitalizan a Mónica Escobedo, famosa comediante y locutora mexicana

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

DEPORTES

Semifinal América vs Chivas Femenil:

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”