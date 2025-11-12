Beca Rita Cetina: de cuánto es el depósito para quienes reciben pago en diciembre

Esta beca busca disminuir la deserción escolar.

La expectativa por el próximo pago de la Beca Rita Cetina mantiene atentos a miles de estudiantes de secundaria pública en México, quienes dependen de este apoyo económico para continuar su formación.

Aunque muchos esperaban recibir el depósito en noviembre, las autoridades han confirmado que no habrá dispersión de fondos durante este mes, por lo que los beneficiarios deberán aguardar hasta diciembre para acceder al recurso.

La administración del programa recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, quienes supervisan la correcta entrega de los recursos.

Como mencionamos, el calendario de pagos, que se realizan de manera bimestral establece que el siguiente (y último pago del año) se llevará a cabo en el mes de diciembre y aquí te decimos de cuanto será el monto que te depositarán.

Los alumnos inscritos recibirán su pago el último mes del año.

De cuánto será el pago para los nuevos beneficiarios del programa

Si tu eres un beneficiario de este programa y estás en espera del tan anhelado depósito de diciembre es importante que sepas que este será de mil 900 pesos, ya que corresponde a la suma del bimestre noviembre-diciembre.

Sin embargo, en caso de que haya más de un hijo inscrito al programa, el monto podría ser de $2 600 pesos (700 más por un hijo extra) o de hasta $3 300 pesos en caso de tener dos hijos extra (700 pesos por cada uno).

Dicho monto que se depositará en las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas específicamente para este fin.

Entre los gastos que pueden cubrirse con este apoyo se encuentran libros, alimentos, útiles escolares, insumos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y la escuela.

Como mencionamos, las autoridades federales han aclarado que la próxima dispersión para todos los estudiantes de secundaria pública —tanto de segundo como de tercer año— se realizará en diciembre, constituyendo así la segunda entrega del ciclo escolar.

De este modo, durante noviembre no se realizará ningún pago correspondiente a la Beca Rita Cetina.

Debido a que es el último pago del año, las autoridades exhortan a usarlo de manera responsable para prevenir la falta de recursos durante los primeros días del año, ya que el siguiente pago podría tardar el realizarse.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, orientado a respaldar a quienes cursan la secundaria en instituciones públicas a nivel nacional cuyo objetivo principal es prevenir el abandono escolar y asegurar que los estudiantes concluyan su educación básica, facilitando la adquisición de bienes y servicios indispensables.