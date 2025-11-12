México

Bastón provoca caos, aglomeraciones y marcha lenta en Línea 9 del Metro de CDMX

Estaciones como: Tacubaya, Chabacano y Pantitlán registraron una gran cantidad de personas durante la tarde y noche de este martes 11 de noviembre

Guardar
Línea 9 del Metro de
Línea 9 del Metro de CDMX presentó aglomeraciones, marcha lenta e interrupciones en el servicio por un bastón. Foto: Cortesía.

La Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México presentó afectaciones importantes la tarde y noche de este martes 11 de noviembre.

Retrasos en el servicio de la ruta que va de Pantitlán a Tacubaya fueron los que se presentaron en todas las estaciones.

Debido a que los trenes no arribaban a las estaciones, en la mayoría de las estaciones se presentaron aglomeraciones importantes de personas durante la tarde y noche de esta fecha.

Estaciones como Tacubaya, Chilpancingo, Chabacano y Pantitlán fueron las estaciones donde más se presentaron usuarios en los andenes, debido a que los convoys no arribaban.

Varias estaciones presentaron aglomeraciones importantes
Varias estaciones presentaron aglomeraciones importantes de usuarios. Foto: Cortesía.

El caos mencionado anteriormente que se prolongó por más de una hora fue debido a la presencia de un bastón en la zona de vías de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México.

A través de un comunicado oficial compartido este martes 11 de noviembre por el propio transporte público, señaló que el artefacto metálico fue hallado y reportado por pasajeros en la estación Chabacano.

El servicio en la Línea 9 del Metro capitalino tuvo que ser interrumpido por bastante tiempo para realizar las maniobras de rescate correspondientes para retirar el bastón.

Un pasajero grabó a una chinche caminando en la Línea 9, generando preocupación y críticas al sistema de transporte. Crédito: TikTok / @jackoleal5

El Metro capitalino hizo un llamado a los usuarios para que cada persona resguarde sus pertenencias y colocarse atrás de la Línea amarilla.

¿Por qué caen objetos metálicos a la zona de vías de la Línea 9 del Metro de CDMX?

Las principales causas por las que objetos metálicos caen a la zona de vías en el Metro de la Ciudad de México incluyen:

- Descuidos de los usuarios que manipulan o transportan objetos personales, herramientas o artículos metálicos cerca del borde del andén.

- Falta de vigilancia o medidas preventivas insuficientes para evitar que personas lancen objetos intencionalmente a las vías.

- Saturación de los andenes en horarios pico, lo cual incrementa la probabilidad de accidentes y caídas accidentales.

- Inadecuada educación o desconocimiento de los usuarios sobre los riesgos y consecuencias de arrojar o dejar caer objetos a las vías.

El Metro de la CDMX
El Metro de la CDMX ha notificado sobre caída de objetos en la zona de vías. Crédito: X/@MetroCDMX.

Las consecuencias de la caída de objetos metálicos a la zona de vías son diversas:

- Daños a los trenes: Los objetos metálicos pueden alterar la operatividad de las ruedas, los sistemas de tracción o frenar el paso del tren, generando averías costosas.

- Cortocircuitos y fallas eléctricas: Si los objetos metálicos entran en contacto con el carril de alimentación eléctrica o el tercer riel, pueden causar cortocircuitos y suspensiones del servicio.

- Interrupciones en la operación: Al detectarse la presencia de objetos extraños en las vías, se debe cortar la energía y detener la circulación de trenes mientras el personal de rescate realiza la remoción, lo que ocasiona retrasos y aglomeraciones.

- Riesgo de accidentes: El ingreso del personal a la zona de vías implica un riesgo adicional, sobre todo en estaciones subterráneas o con paso continuo de trenes.

- Costos de mantenimiento y reparación: Cada incidente eleva la carga operativa y el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo y correctivo.

Temas Relacionados

MetroMetro CDMXCDMXLínea 9Bastónmexico-noticias

Más Noticias

Este condimento te ayuda con las defensas y alivia el dolor de garganta

Ideal para fortalecer el organismo de forma natural, este ingrediente milenario también contribuye a reducir molestias leves en épocas de frío o cambios de clima

Este condimento te ayuda con

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

A pesar de la distancia y las agendas apretadas, la cantante y Allen Genkin demostraron que se puede terminar una relación con madurez, amistad y esperanza de un posible reencuentro

Tras dos años de relación,

¿Continúa el frío en Ciudad de México?, el pronóstico del clima del miércoles 12 de noviembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Continúa el frío en Ciudad

Reportan aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Monterrey: versiones apuntan a presunta amenaza

Información oficial indica que las autoridades aeroportuarias atienden el vuelo VOI3382

Reportan aterrizaje de emergencia en

Hacienda bloquea 13 casinos que operan en ocho estados por lavado de dinero y movimientos millonarios en efectivo

También fue detectado el uso de perfiles como amas de casa y desempleados para realizar transferencias irregulares

Hacienda bloquea 13 casinos que
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI inicia capacitación para manejo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Famosa amiga de Juan Gabriel

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

Internautas piden que Lolita Cortés sea reemplazada por la ex pareja de Jawy Méndez, eliminado de La Granja VIP

Mercurio continúa con la celebración de sus 30 años de carrera musical con concierto a finales de 2025 en CDMX

Melendi anuncia gira por México: en estos meses se presentará el cantautor español de ‘Destino o casualidad’

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?