México

Postre fresco y vistoso: así se prepara la gelatina de yogur con frutas

Ideal para días calurosos, esta opción ligera combina texturas suaves, colores vibrantes y un contraste dulce que sorprende

Guardar
La gelatina de yogur con
La gelatina de yogur con frutas es un postre saludable y vistoso que combina cremosidad, frescura y color en cada porción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de yogur con frutas es un postre ligero, colorido y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción fresca y vistosa sin complicaciones y de manera rápida.

Esta receta combina la suavidad del yogur con la textura firme de la gelatina y el contraste natural de las frutas, lo que la convierte en una alternativa saludable y atractiva para cualquier ocasión y para toda la familia.

Para elaborarla, se recomienda utilizar yogur natural o griego, que aporta cremosidad y un sabor neutro que armoniza con frutas dulces o ligeramente ácidas.

La leche condensada es opcional, pero ayuda a equilibrar el sabor si se desea un toque más dulce. La clave está en hidratar correctamente la grenetina, sin grumos, y disolverla por completo antes de integrarla a la mezcla.

La correcta hidratación y disolución
La correcta hidratación y disolución de la grenetina es fundamental para lograr una gelatina de yogur firme y sin grumos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista la base de yogur, se vierte en moldes individuales o en un recipiente grande, y se refrigera hasta que cuaje. Después, se agregan las frutas picadas, que pueden ser fresas, uvas, mango o durazno.

Es importante evitar frutas como piña, papaya o kiwi en crudo, ya que contienen enzimas que impiden que la gelatina solidifique. Si se desea usarlas, deben cocerse previamente o utilizarse en su versión enlatada.

La capa superior se prepara con gelatina de sabor, como fresa, limón o piña, disuelta en menos agua de la indicada en el sobre para lograr una textura más firme. Esta se vierte con cuidado sobre las frutas ya asentadas y se refrigera nuevamente hasta que todo esté completamente cuajado.

El resultado es un postre en capas que combina colores, texturas y sabores de forma armoniosa. Puede servirse en vasitos transparentes para resaltar el efecto visual o desmoldarse para una presentación más elaborada.

La correcta hidratación y disolución
La correcta hidratación y disolución de la grenetina es fundamental para lograr una gelatina de yogur firme y sin grumos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es una receta versátil que permite adaptaciones: se puede usar yogur de sabor, añadir chía o avena para una versión más nutritiva, o sustituir la leche condensada por miel o edulcorante si se busca reducir el contenido calórico.

Esta gelatina es ideal para reuniones familiares, celebraciones infantiles o como opción ligera después de una comida. Su preparación no requiere horno ni técnicas complejas, lo que la hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia en repostería. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en refrigeración hasta por tres días.

Incluir esta receta en el repertorio de postres caseros es una forma sencilla de ofrecer algo delicioso, saludable y visualmente atractivo, aprovechando ingredientes accesibles y técnicas básicas.

Temas Relacionados

Gelatina de YogurFrutasYogurGelatinaRecetasCocinamexico-noticias

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estado del AICM EN VIVO:

Masa de aire ártico cubrirá a México este martes, alerta el Servicio Meteorológico Nacional

En paralelo, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca

Masa de aire ártico cubrirá

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

El comentarista deportivo analizó la calidad de juego de Luis Malagón y el “Tala” Rangel con la Selección Mexicana

Martinoli explica quién debe suplir

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

Cada lunes, los rojos y azules compiten por este refugio de descanso

Exatlón México: quién gana la

Salida de Karla Ornelas de Lima profundiza la crisis diplomática entre México y Perú

La salida de la encargada de negocios de México en Lima marca un nuevo episodio en la escalada diplomática

Salida de Karla Ornelas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llegan a Michoacán elementos del

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: ‘El Patrón’ busca demandar a Alfredo Adame en México y EEUU

Angélica Vale se enteró de su divorcio durante una cena familiar y gracias a un mensaje

Netflix México: “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” domina el ranking de las 10 series favoritas del público

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla