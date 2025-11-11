México

Joanna Vega-Biestro se despide de su papá días después de que su fallecimiento fuera anunciado en vivo

La colaboradora de “Sale el Sol” no ha dejado de compartir momentos junto a su papá en redes sociales

Guardar
Joanna Vega-Biestro se enteró del
Joanna Vega-Biestro se enteró del fallecimiento de su papá mientras estaba en Sale el Sol. (Instagram)

Días después de que Joanna Vega-Biestro se enterara del fallecimiento de su papá mientras conducía Sale el Sol, la presentadora se despidió de él a través de varios mensajes difundidos en redes sociales.

La cuenta de X del programa De primera mano dio a conocer el emotivo mensaje con el que la periodista de espectáculos se despidió de su papá días después de que su fallecimiento se hiciera público.

La periodista Ana María Alvarado compartió que, tras dos años de juicio laboral, un juez falló a su favor y sentenció a la presentadora Maxine Woodside a indemnizarla. Crédito: Imagen Televisión, YouTube

Despido con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud, al mejor papá que pude tener. Un hombre caballeroso, bondadoso y generoso que siempre pensó en los demás antes que en sí mismo. Nos llenó de amor, de cariño, de tiempo y de una bondad infinita que quedará para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Nos consuela saber que ya está con mamá en el lugar donde siempre quiso estar, juntos otra vez, cuidándonos desde el cielo. Gracias papá, por tanto, por tu amor, por tu ejemplo, por tu luz. Te amaré por siempre”, escribió la conductora sobre una fotografía juntos.

Mientras que en sus instantáneas de Instagram que aún pueden ser vistas, compartió un video de su papá en una celebración: “Quien te conoció te amó, tu vida fue entrega, tu legado fue amor”, expresó.

(Instagram / Captura de pantalla)
(Instagram / Captura de pantalla)

Cómo se enteró Joanna Vega-Biestro del fallecimiento de su papá en Sale el Sol

Ana María Alvarado fue la encargada de dar a conocer la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro a través de su programa matutino de Imagen Televisión.

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron. Perdón, pero es que está muy triste, para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, comentó entre lágrimas.

El momento tomó por sorpresa
El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias. (Imagen Televisión, YT)

Horas después de que la información fue difundida, Alvarado compartió en su canal de YouTube la causa de muerte y la reacción de su compañera, con quien conduce la sección ‘Pájaros en el alambre’ junto a Gustavo Adolfo Infante.

Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta yo no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermó, estaba bien, pero pues arriba mandan”, comentó.

Mientras que, sobre la reacción de su compañera, agregó: “Imaginó su tristeza, su mami, hace no mucho que había fallecido, siempre me platicaba que su papi extrañaba a su mami. Todos nos quedamos bien agüitados, a mí me costó mucho trabajo, porque se lo mal que lo va a pasar“.

Temas Relacionados

Joanna Vega-BiestroSale el SolDe primera manoImagen Televisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

El programa ha generado expectativa en cada semana

Exatlón México: quién gana El

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

La inteligencia artificial anticipa el desenlace del duelo entre experiencia y revelación, analizando rendimiento, estilo y contexto previo a la serie decisiva

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Por qué los escoltas de Carlos Manzo tendrán que volver a declarar?

Fiscalía revisará actuación del cuerpo de seguridad del alcalde de Uruapan

¿Por qué los escoltas de

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

Un estudio revela qué cintas de Guillermo del Toro no solo arrasaron en premios y crítica, sino que también lograron una recaudación millonaria y una permanencia en cines

Estas son las películas más

Sarampión en México: Salud reporta 74 casos activos en todo el país

Hay pacientes en la CDMX, Chihuahua y Edomex

Sarampión en México: Salud reporta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguran munición y un

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

Los 10 podcasts más exitosos de Spotify México en este inicio de semana

Jesse Conde, actor de doblaje que da voz al Duende Verde, sufre tres infartos

DEPORTES

Perro Bermúdez regresa a Televisa

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México