Joanna Vega-Biestro se despide de su papá días después de que su fallecimiento fuera anunciado en vivo

Joanna Vega-Biestro se enteró del fallecimiento de su papá mientras estaba en Sale el Sol. (Instagram)

Días después de que Joanna Vega-Biestro se enterara del fallecimiento de su papá mientras conducía Sale el Sol, la presentadora se despidió de él a través de varios mensajes difundidos en redes sociales.

La cuenta de X del programa De primera mano dio a conocer el emotivo mensaje con el que la periodista de espectáculos se despidió de su papá días después de que su fallecimiento se hiciera público.

“Despido con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud, al mejor papá que pude tener. Un hombre caballeroso, bondadoso y generoso que siempre pensó en los demás antes que en sí mismo. Nos llenó de amor, de cariño, de tiempo y de una bondad infinita que quedará para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Nos consuela saber que ya está con mamá en el lugar donde siempre quiso estar, juntos otra vez, cuidándonos desde el cielo. Gracias papá, por tanto, por tu amor, por tu ejemplo, por tu luz. Te amaré por siempre”, escribió la conductora sobre una fotografía juntos.

Mientras que en sus instantáneas de Instagram que aún pueden ser vistas, compartió un video de su papá en una celebración: “Quien te conoció te amó, tu vida fue entrega, tu legado fue amor”, expresó.

(Instagram / Captura de pantalla)

Cómo se enteró Joanna Vega-Biestro del fallecimiento de su papá en Sale el Sol

Ana María Alvarado fue la encargada de dar a conocer la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro a través de su programa matutino de Imagen Televisión.

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron. Perdón, pero es que está muy triste, para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, comentó entre lágrimas.

El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias. (Imagen Televisión, YT)

Horas después de que la información fue difundida, Alvarado compartió en su canal de YouTube la causa de muerte y la reacción de su compañera, con quien conduce la sección ‘Pájaros en el alambre’ junto a Gustavo Adolfo Infante.

“Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta yo no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermó, estaba bien, pero pues arriba mandan”, comentó.

Mientras que, sobre la reacción de su compañera, agregó: “Imaginó su tristeza, su mami, hace no mucho que había fallecido, siempre me platicaba que su papi extrañaba a su mami. Todos nos quedamos bien agüitados, a mí me costó mucho trabajo, porque se lo mal que lo va a pasar“.