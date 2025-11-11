General Trevilla Trejo explicó papel del Ejército en el asesinato de Carlos Manzo: “El protocolo de nuestra parte no falló”

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, explicó este martes las razones por las que, aparentemente, no hubo una intervención oportuna por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) que pudiera brindarle mayor seguridad a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ante sus diversas denuncias y previo a su asesinato el pasado 1 de noviembre de 2025.
Información en desarrollo...
