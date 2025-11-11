Director de Miss Universo México desmiente arresto en Tailandia y responde a Martha Cristiana

El directivo negó haber sido detenido. (@george_figueroa, Instagram)

Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, negó de forma categórica haber sido arrestado por autoridades tailandesas y descalificó las versiones difundidas por Martha Cristiana, exdirectora del certamen, quien lo señaló como uno de los mexicanos detenidos tras las recientes tensiones entre su homólogo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch.

A través de una serie de videos publicados en redes sociales, George Figueroa se dejó ver en libertad en algún lugar de Tailandia donde se encuentran reunidos los equipos de todos los países participantes de Miss Universo.

Jorge Figueroa afirmó que se mantenía en libertad, trabajando en Bangkok junto a Fátima Bosch y el resto de delegaciones para la recta final del certamen internacional.

Director de Miss México, Jorge Figueroa, habla de acusaciones en su contra. (Instagram)

“Yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, explicó.

El directivo remarcó que respondería públicamente una sola vez sobre el tema, pues su prioridad es canalizar la atención hacia la labor y el esfuerzo de la candidata mexicana en Miss Universo 2025. “Voy a hacer una historia más y ahí la voy a cortar. Realmente no le quiero dar noticia a esto, no soy ese tipo, no soy esa clase de personas…”

Aseguró no querer “dar noticia” a quienes, en sus palabras, “no lograron hacer nada” durante su gestión, en referencia implícita a Martha Cristiana, quien estuvo un breve periodo al frente de la dirección.

“No presten atención ni oídos, no den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación, ni lograron hacer el casting VIP, ese maravilloso casting VIP donde salió nuestra queridísima Fernanda Beltrán y mucho talento que hoy en día tiene todo mi cariño y mi respeto. Mucho menos el de Fátima Bosch. El enfoque no está en alguien que, como no logró su objetivo, salió a hablar”.

Director de Miss Méxic0o, Jorge Figueroa, habla de acusaciones en su contra. (Instagram)

Figueroa subrayó que su papel es el de un empleado que cumple su función con humildad y reiteró que su destino en el cargo no es el tema relevante.

“Hoy estoy, mañana no lo sé, esto para mí es un trabajo que abrazo, que cumplo y con la mayor humildad posible trato de cumplir con todas las expectativas como empleado”.

Además, hizo un llamado a cerrar filas para apoyar a Fátima Bosch, asegurando que ella reúne la fortaleza, valores y respaldo necesarios para luchar por la corona internacional.

Al final publicó una historia en donde escribió: “Ahora les tendré que subir todo lo que hago”, con la hora visible en pantalla.

(Captura de pantalla)

La supuesta detención y las declaraciones de Martha Cristiana

El episodio de la supuesta detención de Jorge Figueroa en Tailandia emergió cuando la exdirectora de Miss Universo México, Martha Cristiana, afirmó ante medios y en entrevistas que el directivo y otros miembros de la delegación mexicana habían sido arrestados por las autoridades locales tras una denuncia interpuesta por Nawat Itsaragrisil.

Según los reportes, la acusación señalaba una presunta vinculación con una empresa de juegos en línea, actividad considerada ilegal en ese país.

Durante una charla pública con el periodista Miguel Masjuan, Martha Cristiana confirmó, ante la pregunta directa del especialista en concursos de belleza José Castro, que Figueroa estaba entre las personas detenidas.

Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, reveló que Jorge Figueroa fue detenido en Tailandia tras una denuncia de Nawat Itsaragrisil contra la organización Crédito: Masjuan, YouTube

Enfatizó que su salida como directora nacional se debió, en parte, a lo que consideró irregularidades promovidas o encubiertas por Figueroa: “Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”.

Cristiana indicó que alertó al copropietario de la franquicia en México, Raúl Rocha Cantú, pero no hubo reacción institucional. Tras su renuncia, Figueroa asumió formalmente la dirección nacional. Para la modelo y actriz, “el error” abrió la puerta a conflictos con el entorno internacional y culminó en el choque con Nawat Itsaragrisil y la crisis que involucró a Fátima Bosch. Según sus declaraciones, la propia representante mexicana fue un “daño colateral” de una lucha de egos y malos manejos internos.

Miss Quintana Roo también arremete

A esta controversia se sumó el testimonio de Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, quien en un video difundido en redes sociales acusó directamente a Jorge Figueroa de hostigamiento, manipulación, discriminación, insultos y violencia psicológica durante su participación en el certamen nacional.

Luego de protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés enfrenta nuevas acusaciones: habría sido responsable del arresto de trabajadores mexicanos durante el evento de Miss Universo Crédito: Instagram/@miguemasjuan

Según relató, una de las agresiones más graves ocurrió cuando otra participante la golpeó en la cara con un celular, presuntamente alentada por comentarios negativos del propio Figueroa hacia su persona. Denunció también que el director ingresó junto a otras personas a su habitación durante la madrugada para revisar sus pertenencias sin autorización, lo que incrementó el clima de intimidación.

Domínguez afirmó que intentó resolver el conflicto por vías internas y solicitó apoyo institucional, pero no obtuvo respuesta ni protección de los directivos. Al comparar su situación con la de Fátima Bosch, subrayó la diferencia en el trato y la falta de acción en su caso: “Vi lo que sucedió con Fátima en Tailandia, ahí sí hubo una actuación inmediata. Yo hubiera querido que en mi caso pasara lo mismo”.

Hasta el momento, ni Jorge Figueroa ni la organización Miss Universo México han dado respuesta pública a estas denuncias de violencia y malos tratos.