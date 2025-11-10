Martha Cristiana confirma la detención del director de Miss Universo México en Tailandia: “Es una manzana podrida”

Martha Cristiana señaló a Jorge Figueroa de generar tensiones dentro de la organización. (@martha_cristiana, @george_figueroa, Instagram)

Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, se pronunció sobre el escándalo internacional que derivó en la detención de personal de la organización mexicana en Tailandia —sede del certamen— por presunta asociación con una empresa de juegos en línea tras una denuncia interpuesta ante la policía local por Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia de Miss Universe Organization (MUO) en ese país.

Durante una charla con el periodista Miguel Masjuan para analizar la fractura entre las organizaciones de México y Tailandia tras las agresiones de Nawat a Fátima Bosch, Cristiana confirmó reportes de agencias internacional sobre el arresto de miembros de Miss Universo México, entre ellos su director, Jorge Figueroa.

Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, reveló que Jorge Figueroa fue detenido en Tailandia tras una denuncia de Nawat Itsaragrisil contra la organización Crédito: Masjuan, YouTube

Martha Cristiana: “Una manzana podrida”

En la conversación participaron la modelo Maggie Jiménez y José Castro, El Tío de las Reinas, un experto en concursos de belleza, quien cuestionó a Martha Cristiana si Figueroa era uno de los directivos presuntamente detenidos. “Así es”, respondió la actriz, quien agregó que Figueroa fue clave en su salida de la organización, “es la persona por la que yo renuncio”.

Martha Cristiana indicó que durante la etapa final de su gestión en Miss Universo México reportó ante Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de los derechos de la marca Miss Universo, una serie de irregularidades cometidas por Jorge Figueroa en la organización.

“Lo hago (renunciar) porque veo que las cosas no van a funcionar porque hay muchos conflictos. Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”.

Tras la salida de Martha Cristiana de la organización, Jorge Figueroa dejó su cargo como asesor para sumir la dirección nacional de Miss Universo México. Para la actriz, se trató de un error que pudo haber anticipado los conflictos con Nawat Itsaragrisil.

Jorge Figueroa respaldó a Fátima Bosch tras su altercado con Mr. Nawat. (@george_figueroa, Instagram)

La crisis en Miss Universo, un mal manejo de Nawat Itsaragrisil

Al margen de las diferencias entre las organizaciones de México y Tailandia, Martha Cristiana afirmó que Nawat Itsaragrisil rompió protocolos establecidos y no supo manejar la crisis que él mismo detonó al implementar dinámicas no aprobadas por la MUO.

Lamentablemente, dijo la actriz, Fátima Bosch fue un daño colateral en la lucha de egos de Jorge Figueroa y Nawat Itsaragrisil. “No me parece que sea una casualidad que le haya dicho a Raúl Rocha ‘va a ser bien difícil que la organización deje de tener conflictos con todo el mundo’, porque ya se había generado una ruptura muy estruendosa con Guadalupe Jones”.

Luego de protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés enfrenta nuevas acusaciones: habría sido responsable del arresto de trabajadores mexicanos durante el evento de Miss Universo Crédito: Instagram/@miguemasjuan

¿Quién es Jorge Figueroa?

Jorge Figueroa es director nacional de Miss Universo México y figura destacada en la industria de la moda y el estilismo. Comenzó a ganar notoriedad en 2016 gracias a sus colaboraciones con celebridades y producciones televisivas, que compartía en Instagram.

Antes de su actual puesto, trabajó como stylist de artistas como Claudia Álvarez, Ariadne Díaz, José Ron y Angelique Boyer. Su experiencia incluye la participación en editoriales, alfombras rojas y programas televisivos como Mira Quién Baila.

Tras ser vinculado al grupo de mexicanos detenidos en Tailandia, Figueroa no ha negado ni confirmado las versiones de la prensa internacional. Sin embargo, su actividad en redes sociales establece que continúa en Bangkok.

Infobae México se puso en contacto con el directivo de Miss Universo México para conocer su postura sobre las afirmaciones hechas por Martha Cristiana, sin obtener respuesta hasta el momento.

Martha Cristiana ha trabajado en telenovelas, series y proyectos cinematográficos. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)