Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

Elisa Beristain asegura que Angélica Vale siempre trabajó por su familia. (Instagram: Otto Padrón)

Angélica Vale se volvió noticia la tarde del 9 de noviembre luego de que se filtrara la demanda de divorcio presentada por Otto Padrón, con quien compartió su vida por más de una década.

El periodista Javier Ceriani dio a conocer el documento, el cual habría sido presentado por Padrón el 4 de noviembre, pese a que la pareja ya estaba separada desde hace 7 meses, pero seguían en convivencia por el bienestar de sus hijos.

De acuerdo con el documento mostrado en el canal de YouTube del periodista argentino, la razón de su separación son “diferencias irreconciliables”, lo que significaría que la pareja ya no está abierta a una reconciliación.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

Pese a las supuestas razones de separación que Ceriani dio a conocer, comenzaron a circular rumores en los que se mencionó que la situación estaría relacionada con diferencias económicas y hasta posible infidelidad.

Elisa Beristain asegura que Angélica Vale ayudaba con los gastos a Otto

Ante las versiones que han surgido sobre la separación de Angélica Vale y Otto Padrón, Elisa Beristain compartió la revelación que anteriormente hizo la actriz sobre su matrimonio.

“Angélica Vale trabajaba como un señor para llevar dinero a la casa”, dijo la periodista en su canal de YouTube.

La actriz y conductora rompió en llanto al hablar de su separación. Crédito: Cuartoscuro

Sus palabras surgieron luego de que los nietos de Angélica María coincidieron con sus hijas en la misma institución, por lo que habría notado que la actriz era una mujer comprometida con las responsabilidades de sus hijos.

Sin embargo, en una ocasión en la que la también presentadora no pudo cumplir con algunas actividades escolares de los pequeños, quedó al descubierto que fue por compromisos laborales que debía cumplir, pues su esposo no cubría por completo los gastos.

“Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo”, le habría dicho Vale a Liceo Francés.

Angélica Vale habría ayudado en los gastos económicos de su casa en más de una ocasión.(Instagram: Angélica Vale)

Tras recordar lo ocurrido en aquella ocasión, Beristain afirmó que las fallas económicas por parte de Otto no solo ocurrieron en una ocasión, sino que fueron repetitivas.

“Ya van dos ocasiones que yo me di cuenta que la Vale trabajaba como señor para llevar dinero a su casa”, aseguró la periodista.

Asimismo, comentó que su percepción de Vale siempre fue que “trabajaba como un señor” para brindar a sus hijos lo mejor, lo que la habría llevado a “malabarear su vida personal, laboral y familiar”.