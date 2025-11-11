México

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

Elisa Beristain reveló en su programa la supuesta confesión que la actriz hizo sobre los ingresos económicos de su ex pareja

Guardar
Elisa Beristain asegura que Angélica
Elisa Beristain asegura que Angélica Vale siempre trabajó por su familia. (Instagram: Otto Padrón)

Angélica Vale se volvió noticia la tarde del 9 de noviembre luego de que se filtrara la demanda de divorcio presentada por Otto Padrón, con quien compartió su vida por más de una década.

El periodista Javier Ceriani dio a conocer el documento, el cual habría sido presentado por Padrón el 4 de noviembre, pese a que la pareja ya estaba separada desde hace 7 meses, pero seguían en convivencia por el bienestar de sus hijos.

De acuerdo con el documento mostrado en el canal de YouTube del periodista argentino, la razón de su separación son “diferencias irreconciliables”, lo que significaría que la pareja ya no está abierta a una reconciliación.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

Pese a las supuestas razones de separación que Ceriani dio a conocer, comenzaron a circular rumores en los que se mencionó que la situación estaría relacionada con diferencias económicas y hasta posible infidelidad.

Elisa Beristain asegura que Angélica Vale ayudaba con los gastos a Otto

Ante las versiones que han surgido sobre la separación de Angélica Vale y Otto Padrón, Elisa Beristain compartió la revelación que anteriormente hizo la actriz sobre su matrimonio.

Angélica Vale trabajaba como un señor para llevar dinero a la casa”, dijo la periodista en su canal de YouTube.

La actriz y conductora rompió
La actriz y conductora rompió en llanto al hablar de su separación. Crédito: Cuartoscuro

Sus palabras surgieron luego de que los nietos de Angélica María coincidieron con sus hijas en la misma institución, por lo que habría notado que la actriz era una mujer comprometida con las responsabilidades de sus hijos.

Sin embargo, en una ocasión en la que la también presentadora no pudo cumplir con algunas actividades escolares de los pequeños, quedó al descubierto que fue por compromisos laborales que debía cumplir, pues su esposo no cubría por completo los gastos.

Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo”, le habría dicho Vale a Liceo Francés.

Angélica Vale habría ayudado en
Angélica Vale habría ayudado en los gastos económicos de su casa en más de una ocasión.(Instagram: Angélica Vale)

Tras recordar lo ocurrido en aquella ocasión, Beristain afirmó que las fallas económicas por parte de Otto no solo ocurrieron en una ocasión, sino que fueron repetitivas.

Ya van dos ocasiones que yo me di cuenta que la Vale trabajaba como señor para llevar dinero a su casa”, aseguró la periodista.

Asimismo, comentó que su percepción de Vale siempre fue que “trabajaba como un señor” para brindar a sus hijos lo mejor, lo que la habría llevado a “malabarear su vida personal, laboral y familiar”.

Temas Relacionados

Angélica ValeOtto PadrónElisa BeristainJavier Cerianimexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que vas a gastar si quieres asistir al tercer show de la emblemática banda

Cuánto cuesta el boleto más

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Sismo hoy 11 de noviembre

Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas

Más de 200 viviendas afectadas

Hay dos escenarios para la reforma sobre revocación de mandato, explica Monreal

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará cómo establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los 10 podcasts de Spotify
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela las

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari