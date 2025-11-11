México

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

Los hechos registrados por el comunicador llevaron a que la Federación Internacional de Periodistas condenara lo sucedido y exigiera la intervención del gobierno estatal

El comunicador del estado de Morelos detalló que la nota con el mensaje amenazante lo encontró junto con bolsas con restos humanos | Facebook / Paco Cedeño

El periodista Francisco Cedeño Guerrero, reconocido por su sobrenombre “Paco Cedeño” y por su cobertura de hechos policiales en la región oriente de Morelos, denunció haber recibido amenazas de muerte el pasado 10 de noviembre de 2025 tras el hallazgo de restos humanos en Cuautla. La advertencia apareció en una cartulina colocada junto a un cuerpo desmembrado en la colonia Emiliano Zapata, con un mensaje dirigido directamente al comunicador.

De acuerdo con el propio comunicador morelense, la cartulina fue localizada junto a bolsas negras con restos humanos en el Boulevard Morelos. El periodista relató que el mensaje provenía de un grupo delictivo, aunque no se ha confirmado oficialmente cuál.

Ante estos hechos, Cedeño acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para presentar la denuncia correspondiente y registrada bajo la carpeta FIDAI/707/2025.

Tras ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal reforzó el esquema de protección que ya se le había otorgado previamente debido a incidentes anteriores.

El comunicador ya había tenido
El comunicador ya había tenido un desencuentro con policías municipales de Cuautla cuando trataron de impedir que llevara a cabo su labor periodística | Facebook / Paco Cedeño

Antecedentes de agresiones: la fuerza policial de Ayala en su contra

Este no es el primer ataque contra Paco Cedeño. En meses anteriores, el periodista denunció haber sido agredido por policías municipales de Ayala, quienes intentaron impedirle documentar un operativo. El hecho generó indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

La repetición de amenazas y agresiones contra Cedeño fue un patrón de hostigamiento que busca silenciar su labor informativa: “No maten al mensajero. Únicamente informamos de los hechos que acontecen”, expresó el periodista en el mensaje público para después reiterar que seguirá con su labor.

Reacciones internacionales y medidas de protección para el periodista de Morelos

En respuesta, el gobierno estatal anunció el fortalecimiento de las medidas de protección, lo cual incluirá acompañamiento oficial y vigilancia en las zonas donde el periodista realiza coberturas.

Sobre esa línea, la gobernadora Margarita González Saravia encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Ahí, participaron fuerzas federales y estatales, así como representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

La Mesa de Coordinación para
La Mesa de Coordinación para la Paz de Morelos empezó a implementar los mecanismos de protección para el periodista de Morelos | X / @SG_Morelos

Por su parte, La Federación Internacional de Periodistas (IFJ por sus siglas en inglés) condenó enérgicamente el hecho y exigió a las autoridades mexicanas reforzar las medidas de protección para Cedeño y otros periodistas en riesgo.

El organismo internacional subrayó que este episodio debe investigarse bajo el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, ya que representa una amenaza directa contra el derecho a informar y contra la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México.

Estudiante acusa a Fundación del

Señalan a consejero de la

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque:

Pensión Bienestar Noviembre 2025: ¿Qué

Aseguran camiones con más de
