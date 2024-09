Fiscalía de Morelos investiga agresión policial contra el periodista Paco Cedeño en Ayala

El periodista fue agredido físicamente por policías municipales de AYala (Foto: Facebook/PacooooCedeno)

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación por la agresión policiaca que sufrió el periodista Francisco Cedeño Guerrero el domingo 15 de septiembre (día de la Independencia de México) en el municipio de Ayala.

El comunicador morelense fue golpeado y retenido por elementos policiales mientras realizaba una transmisión en vivo en la que denunciaba supuestas irregularidades en el aseguramiento de motonetas. Durante su labor informativa, el reportero quiso ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo cual generó una discusión con los uniformados.

“¿Me van a detener o qué? Usted no me puede tocar, estoy en la vía pública”, se escucha decir al periodista (mejor conocido como Paco Cedeño) durante su transmisión compartida en redes sociales. Al terminar de pronunciar estas palabras, uno de los policías municipales empujó al profesionista y sus compañeros comenzaron a perseguirlo a pie.

“¡Señores, auxilio! (...) No me estoy resistiendo, no me pegue”, fue lo último que se escucha gritar a Paco Cedeño momentos antes de que se interrumpa el video. En respuesta, uno de los oficiales le advirtió: “Es para que se le quite andar de chismoso”.

El comunicador morelense fue hospitalizado debido a una fractura en la nariz Crédito: X@PacooooCedeno

Posteriormente se dio a conocer que el periodista tuvo que ser hospitalizado debido a que presentaba múltiples contusiones por los golpes recibidos, además de que tenía la “nariz fracturada en cuatro partes”. Pese a ello, fue reportado como estable y fuera de peligro.

Ante esta situación, la Fiscalía estatal emitió un comunicado en el que se confirmó la detención y agresión física en contra del comunicador, por lo que se inició una denuncia de carácter oficioso. Asimismo, comenzaron las investigaciones correspondientes debido a que se tratan de hechos constitutivos del delito de abuso de autoridad cometido por policías municipales.

Fue así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladó al nosocomio donde era atendido Paco Cedeño para recabar su declaración.

Por su parte, el Gobierno de Morelos lamentó los hechos sucedidos contra el periodista y reprobó cualquier acto de violencia y abuso de autoridad. “El respeto a la libertad de expresión siempre ha sido y será una prioridad para la presente Administración”, se indicó en un comunicado.

Se informó que las autoridades establecieron contacto con la esposa del periodista, además de que se le daría el acompañamiento necesario a través del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El Ayuntamiento de Ayala también se pronunció en un comunicado de prensa en el que expresó su indignación por la agresión contra el periodista. “Este tipo de actos representan una violación inaceptable a los derechos humanos y a la libertad de expresión, principios fundamentales que nuestro gobierno municipal se compromete a defender en todo momento”, se aseveró.

Por ello, el presidente municipal Juan Pablo Aragón Ayala instruyó realizar una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los involucrados. De igual manera, se informó que los elementos policiales fueron separados de sus funciones mientras se realizan las indagatorias. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los oficiales que agredieron al periodista.