México

Súper peso continúa al alza mientras el dólar registra una nueva caída al cierre de la jornada del 10 de noviembre

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Crédito: Infobae

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,38 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,44% comparado con los 18,46 pesos de la jornada anterior, su nivel más bajo en dos semanas según reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,64%, de manera que en el último año acumula aún una bajada del 9,45%.

El rango de cotización se mantuvo entre 18,46 y 18,38, lo que evidenció mayor estabilidad en los flujos cambiarios, aun cuando el índice bursátil mexicano retrocedió 0,24% por tomas de utilidades.

Este avance del peso respondió, sobre todo, a un contexto externo más favorable: la cesión de posiciones por parte de los demócratas en Estados Unidos para poner fin al cierre de gobierno redujo el riesgo político y restó atractivo al dólar como refugio, lo que reactivó el interés por activos emergentes junto con un sesgo de debilidad de la moneda estadounidense.

En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, encadenó cuatro jornadas seguidas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en fechas recientes.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

DólarPeso mexicanoTipo de cambio















