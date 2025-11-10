‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes fueron los personajes eliminados

La noche del domingo 9 de noviembre dos personajes abandonaron la competencia. (¿Quién es la Máscara?)

El escenario de ¿Quién es la Máscara? vivió una jornada inesperada durante este domingo 9 de noviembre con la eliminación de dos de sus figuras. La actriz Cynthia Klitbo y la cantante Maribel Guardia resultaron ser quienes daban vida a los personajes Ruby Gloss y Mini Chang, respectivamente, marcando uno de los momentos más comentados de la temporada 2025.

La emisión arrancó con el desenlace de la contienda en la cual Ruby Gloss no logró superar la ronda inicial. Al quitarse la máscara, el panel y el público descubrieron que se trataba de Cynthia Klitbo, conocida por sus múltiples papeles en telenovelas mexicanas. “Le diste a la primera, pero yo de tonta te hubiera dicho que sí”, expresó Klitbo en referencia a la exactitud de la apuesta de Carlos Rivera, uno de los investigadores del programa.

La actriz fue la primera en retirarse la máscara. (Captura de pantalla Youtube)

La intérprete compartió que eligió la identidad de Ruby Gloss en honor a su tío, quien nació a finales de los años cuarenta y fue una de las primeras mujeres trans en México. “Tengo muchos amigos trans, así que decidí hacerlo así en honor a todos ellos”, detalló la actriz frente a la audiencia, añadiendo que buscó dotar al personaje de un porte glamoroso y elegante.

La jornada continuó con la eliminación de Mini Chang, personaje que había conseguido gran simpatía entre los asistentes y los investigadores del programa. La sorpresa fue total al descubrirse que Maribel Guardia se encontraba detrás de la máscara, generando una reacción emotiva entre los participantes, especialmente en Anahí, quien rompió en llanto al reencontrarse con la artista.

Anahí, parte del panel de investigadores, rememoró la relación laboral y personal que compartió con Guardia durante la realización de la telenovela “Tú y Yo”, instante en que también conoció al hijo de la actriz, Julián Figueroa. “Te aprendí tanto, te admiro, te quiero, te respeto, sabes todos los recuerdos tan hermosos que hay en mi corazón, Juliancito bebé, qué maravilla que te des la oportunidad de divertirte así”, comentó Anahí, mientras que Maribel Guardia evocó aquellos días cuando su hijo era apenas un niño en los foros de grabación.

La cantante recordó a su hijo Julián Figueroa junto con Anahí. (Captura de pantalla YouTube)

La doble eliminación en el popular reality reflejó el alcance de sus participantes y brindó al público instantes de profunda emoción y nostalgia. La dinámica del programa mantiene en vilo a los seguidores, quienes esperan nuevas sorpresas en las próximas ediciones.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

Hieny Fer

Samurai

Capibara

Maestro Bops

Tony Manguera

Carro Ñero

María Ovina

Nocturna

Tropicoco

Federico García

Metaliebre

Sonny Hamster