México

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes fueron los personajes eliminados

Las celebridades detrás de la máscara sorprendieron a los investigadores al revelar su identidad

Guardar
La noche del domingo 9
La noche del domingo 9 de noviembre dos personajes abandonaron la competencia. (¿Quién es la Máscara?)

El escenario de ¿Quién es la Máscara? vivió una jornada inesperada durante este domingo 9 de noviembre con la eliminación de dos de sus figuras. La actriz Cynthia Klitbo y la cantante Maribel Guardia resultaron ser quienes daban vida a los personajes Ruby Gloss y Mini Chang, respectivamente, marcando uno de los momentos más comentados de la temporada 2025.

La emisión arrancó con el desenlace de la contienda en la cual Ruby Gloss no logró superar la ronda inicial. Al quitarse la máscara, el panel y el público descubrieron que se trataba de Cynthia Klitbo, conocida por sus múltiples papeles en telenovelas mexicanas. “Le diste a la primera, pero yo de tonta te hubiera dicho que sí”, expresó Klitbo en referencia a la exactitud de la apuesta de Carlos Rivera, uno de los investigadores del programa.

La actriz fue la primera
La actriz fue la primera en retirarse la máscara. (Captura de pantalla Youtube)

La intérprete compartió que eligió la identidad de Ruby Gloss en honor a su tío, quien nació a finales de los años cuarenta y fue una de las primeras mujeres trans en México. “Tengo muchos amigos trans, así que decidí hacerlo así en honor a todos ellos”, detalló la actriz frente a la audiencia, añadiendo que buscó dotar al personaje de un porte glamoroso y elegante.

La jornada continuó con la eliminación de Mini Chang, personaje que había conseguido gran simpatía entre los asistentes y los investigadores del programa. La sorpresa fue total al descubrirse que Maribel Guardia se encontraba detrás de la máscara, generando una reacción emotiva entre los participantes, especialmente en Anahí, quien rompió en llanto al reencontrarse con la artista.

Anahí, parte del panel de investigadores, rememoró la relación laboral y personal que compartió con Guardia durante la realización de la telenovela “Tú y Yo”, instante en que también conoció al hijo de la actriz, Julián Figueroa. “Te aprendí tanto, te admiro, te quiero, te respeto, sabes todos los recuerdos tan hermosos que hay en mi corazón, Juliancito bebé, qué maravilla que te des la oportunidad de divertirte así”, comentó Anahí, mientras que Maribel Guardia evocó aquellos días cuando su hijo era apenas un niño en los foros de grabación.

La cantante recordó a su
La cantante recordó a su hijo Julián Figueroa junto con Anahí. (Captura de pantalla YouTube)

La doble eliminación en el popular reality reflejó el alcance de sus participantes y brindó al público instantes de profunda emoción y nostalgia. La dinámica del programa mantiene en vilo a los seguidores, quienes esperan nuevas sorpresas en las próximas ediciones.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

  • Hieny Fer
  • Samurai
  • Capibara
  • Maestro Bops
  • Tony Manguera
  • Carro Ñero
  • María Ovina
  • Nocturna
  • Tropicoco
  • Federico García
  • Metaliebre
  • Sonny Hamster

Temas Relacionados

¿Quién es la Máscara?Cynthia KlitboMaribel Guardiamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

Por primera vez el público tuvo la oportunidad de elegir a algunos peones en el reality show

La Granja VIP: quiénes son

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

El mando policiaco fue detenido junto con al menos cinco agentes de su corporación, acusados de presuntos nexos con el brazo del CJNG

Detienen al director de la

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

La actriz abandonó voluntariamente el reality show provocando gran sorpresa para sus compañeros y la audiencia

Lolita Cortés habló por primera

Seguro de Desempleo en CDMX: cómo registrarse hoy 10 de noviembre para recibir 3,439 pesos

El apoyo por hasta por tres meses es para quienes hayan perdido su empleo formal desde enero de 2023

Seguro de Desempleo en CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quiénes son

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador