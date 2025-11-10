Precio actualizado de las monedas de oro y plata en México: el centenario rompe el techo de los 100 mil pesos

Precio del centenario de oro y la onza de plata con los vendedores autorizados (Jovani Pérez)

Jornada de sube y baja en el precio de los centenarios de oro y las onzas de plata para este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Es importante recordar que el valor de las monedas de oro y plata cambia constantemente por lo que es importante mantenerse informado.

El Banco de México cuenta con una lista de vendedores autorizados, en su mayoría instituciones bancarias, que actualizan sus precios casi todos los días.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento para comprar o vender los centenarios de oro y las onzas de plata.

Los vendedores autorizados de las monedas de oro y plata registraron cotizaciones mixtas debido a los contrastes registrados en el mercado internacional. Si bien el dólar registró una caída, esta no fue aprovechada por los metales preciosos que se mantuvieron estables.

BBVA vende el centenario en más de 100 mil pesos

La cotización de las monedas de oro y plata han registrado movimientos importantes (REUTERS/Angelika Warmuth)

BBVA

Centenario de oro:

87,500 pesos la compra.

100,100 pesos la venta.

La moneda de oro sufrió un alza de 750 pesos a la compra y de 800 a la venta en esta institución bancaria desde el lunes pasado.

Onza de plata:

920 pesos la compra.

1,145 pesos la venta.

En estas piezas, BBVA sufrió un alza de 30 pesos a la compra y 35 pesos a la venta.

BANAMEX

Centenario de oro:

82,000 pesos en compra.

95,000 pesos en venta.

Con este vendedor autorizado el precio de la moneda de oro sufrió un aumento de mil 200 pesos en comparación con su valor del lunes pasado.

BANORTE

Centenario de oro:

83,378 pesos en compra.

98,783 pesos en venta.

En este banco la moneda de oro registró una baja de 167 pesos a la compra y apenas 10 pesos a la venta en los últimos días.

Onza de Plata:

788.25 pesos la compra.

1,294.15 pesos la venta.

Mientras que esta pieza sufrió una alza de 19.95 pesos a la compra y 21.60 pesos a la venta.

BANREGIO

Centenario de oro:

97,801 pesos la venta.

Esto quiere decir que el precio del centenario bajó 731 pesos a comparación el lunes.

Onza de plata:

1,124 pesos la venta.

En este caso, el valor de la onza registró un alza de apenas 12 pesos en contraste con el inicio de la semana.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16,677 pesos en compra y 19,757 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 33,353 pesos la compra y 39,513 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Por qué se movió así el precio de las monedas de oro y plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Varios factores internos y externos son los que afectan el precio de las monedas de oro y plata.

Si bien este día se registró una importante caída en el dólar, el precio de los metales preciosos no aprovecharon y se mantuvieron estables en el mercado internacional.

La caída del dólar responde al mayor atractivo que se han convertido las monedas de economías emergentes por parte de los inversores que ven en estas divisas un activo de refugio.

Esto se debe a que los inversores están a la espera de la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre un acuerdo para reabrir el gobierno federal, que suma su mayor cierre en la historia.

En caso de que esto suceda, podría allanar el camino para la claridad de los datos económicos y la posible senda de recortes de tasas de la Reserva Federal a finales de año.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Si buscas comprar o vender plata u oro, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.