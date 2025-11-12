Precio del dólar en México está en picada y se acerca a su valor más bajo en 16 meses

Crédito: Infobae

La buena racha para el peso mexicano no para y el precio del dólar registró una nueva baja tras la apertura de mercados de este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El dólar estadounidense se vende en 18,30 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,13% si se compara con los 18,32 pesos de la jornada previa.

Esta cotización llevó al dólar a su precio más bajo en dos meses, desde mediados de septiembre pasado y, a su vez, se acerca a su valor más bajo en 16 meses, desde julio del 2024.

La racha positiva del peso mexicano ha llevado al dólar a sumar seis jornadas consecutivas con resultados negativos.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 1,61%, por ello en el último año aún mantiene una disminución del 9,39%.

¿Por qué se cayó el precio del dólar?

El peso mexicano ha aprovechado la reciente debilidad del dólar estadounidense (REUTERS/Raquel Cunha)

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la caída del dólar se debe al mayor atractivo que se han convertido las monedas de economías emergentes por parte de los inversores que ven en estas divisas un activo de refugio.

En Estados Unidos se prevé que la Cámara de Representantes vote hoy para aprobar la propuesta de financiamiento de corto plazo que mandó el Senado con el objetivo de concluir con el cierre del gobierno, el más prolongado de su historia.

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Sede del Banco de México (REUTERS/Henry Romero)

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.