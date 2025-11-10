México

Monreal frena reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en busca de acuerdos legislativos

La junta cancelada estaba programada para este 10 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas

Monreal indicó que no se prevé una reforma fiscal. | Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados anunció la suspensión de su Quinta Reunión Extraordinaria, luego de una solicitud presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La decisión busca dar espacio al diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en San Lázaro, con el propósito de alcanzar consensos sobre temas de alta relevancia legislativa.

En un comunicado oficial, el presidente de la comisión, Leonel Godoy Rangel, informó que el encuentro fue pospuesto hasta nuevo aviso, y que en su momento se notificará la nueva fecha de celebración.

“Esta presidencia informa que la reunión extraordinaria ha sido pospuesta a solicitud del diputado Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de buscar los acuerdos posibles con las y los diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios”, señaló el documento.

Comunicado donde se informa la suspensión de la comisión de puntos.

La suspensión ocurre en un momento clave para la discusión de diversas iniciativas constitucionales promovidas por el bloque oficialista, entre ellas la reforma que pretende modificar la fecha del ejercicio de revocación de mandato presidencial.

Esta propuesta, impulsada por legisladores de Morena, plantea adelantar el proceso al mes de junio, para que coincida con los comicios intermedios, en lugar de realizarlo en 2028, como establece actualmente la legislación vigente.

Monreal Ávila, quien ha sido una de las figuras más activas en la negociación parlamentaria, pidió alinear los tiempos políticos con un consenso más amplio entre las bancadas, al considerar que los temas constitucionales requieren mayor análisis y respaldo multipartidista.

Monreal argumenta que los temas constitucionales requieren mayor análisis y respaldo multipartidista (X: @RiveraVivanco_)

Su solicitud, según el edil, refleja la intención de evitar fracturas dentro del Congreso y construir acuerdos que permitan avanzar en la agenda prioritaria del gobierno federal sin generar confrontación entre los grupos legislativos.

PAN, PRI, PRD descontentos por suspensión de reunión

Las fuerzas de oposición —principalmente PAN, PRI y PRD— han manifestado su desacuerdo con la intención de Morena de modificar los plazos y condiciones de la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, al considerar que dicha medida podría tener fines políticos o electorales.

Mientras tanto, desde el oficialismo se sostiene que el cambio permitiría fortalecer la participación ciudadana y optimizar recursos al realizar la consulta junto con otros procesos electorales.

Claudia Sheinbaum está dispuesta a someterse a una revocación de mandato. REUTERS/Henry Romero

No obstante, la falta de consenso llevó a Monreal a optar por una pausa en la discusión, con el fin de reconducir el debate hacia un escenario de diálogo y entendimiento.

Por ahora, la Comisión de Puntos Constitucionales mantiene en suspensión sus trabajos extraordinarios, a la espera de que se logren los acuerdos necesarios para reanudar la deliberación legislativa.

Según informó su presidente, Leonel Godoy, la nueva convocatoria será emitida “en el momento oportuno”, una vez que se alcancen los consensos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealClaudia SheinbaumCámara de DiputadosRevocación de MandatoComisión de PuntosMorenaLeonel Godoy RangelPRIPANPRDmexico-noticias

